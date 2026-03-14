Voor Max Verstappen was de sprintrace in China er eentje om snel te vergeten, zo vatte hij zelf samen. De Nederlander kwam door problemen niet lekker weg bij de start en moest genoegen nemen met P9. Na afloop inspecteerde de viervoudig kampioen zijn linkervoorband.

Na de behaalde P8 tijdens de sprintkwalificatie liet Verstappen al weten dat de balans in de RB22 ontbrak. Daarnaast was er in Australië te zien dat de starts van de Red Bull Ford-motor nog niet vlekkeloos waren. Zo viel Liam Lawson in Australië na het doven van de startlichten stil en kon Franco Colapinto hem ternauwernood ontwijken.

Artikel gaat verder onder video

Stukje tape

Hetzelfde gebeurde bij Verstappen, die direct een inhaalrace moest inzetten en vanuit de achterhoede kwam. P9 was uiteindelijk het maximaal haalbare en de Nederlander legde bij Viaplay uit dat het helemaal ruk aanvoelde. Daarnaast was het enkele fans achteraf opgevallen dat de Nederlander na het uitstappen even zijn linkervoorband inspecteerde. Een stuk plastic zat namelijk tussen het carbon en daar waar het rubber van de band begon. Het stukje tape zal niet verantwoordelijk zijn geweest voor het tempo van de Nederlander in China, maar het zal ook niet hebben geholpen.

Gerelateerd