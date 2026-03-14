Russell genoot van gevecht met Hamilton: "Normaal gesproken zijn de sprintraces saai"
George Russell heeft in de Sprint op het Shanghai International Circuit maximale punten gescoord. Hij versloeg de Ferrari's niet alleen in de openingsfase, maar ook na een spannende, late herstart. Vreugde bij de Mercedes-coureur dus in China.
Russell ving de zaterdagsrace voor de F1 Grand Prix van China aan vanaf de pole position. Hij was ronde na ronde in gevecht met Lewis Hamilton, waardoor ook Charles Leclerc de aansluiting kon vinden. De twee mannen van Ferrari hadden het vervolgens met elkaar aan de stok, waardoor Russell een kleine voorsprong kon opbouwen. Tijdens een safety car voor de stilgevallen Audi van Nico Hülkenberg stopte hij voor een nieuw setje softs. In de laatste drie ronden hield hij Leclerc op een afstand van 0.674 seconde.
Eindelijk een Sprint waar Russell wel van genoot
"Ik had het er net over met Charles, en eigenlijk is dit wel heel erg leuk", begon Russell tegenover Ho-Pin Tung direct na de Sprint. "Het is heel strategisch hoe je de inhaalacties moet doen. Makkelijk is het niet. Hopelijk was het voor de fans ook leuk om te zien. Normaal gesproken zijn de sprintraces saai. Voor ons was het een kwestie om de race onder controle te krijgen, ook met de safety car. Ik ben blij met de overwinning."
Gevechten met Hamilton
De kampioenschapsleider ging vervolgens dieper op de uitdagingen in: "Er staat een boel wind. Daarbij is de eerste bocht een heel lange bocht, waardoor je makkelijk je band linksvoor kunt vernielen, als je te veel pusht. Het is lastig om in gevechten daar een balans in te vinden." Hij genoot van zijn gevecht met Hamilton. "Lewis heeft het geweldig gedaan in de eerste paar ronden, dat kwam wel als een verrassing. Hij heeft twintig jaar ervaring en daar kan ik nog van leren."
