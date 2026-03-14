close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Russell after taking Sprint pole in Shanghai

Russell after taking Sprint pole in Shanghai — Foto: © IMAGO
Russell genoot van gevecht met Hamilton: "Normaal gesproken zijn de sprintraces saai"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

George Russell heeft in de Sprint op het Shanghai International Circuit maximale punten gescoord. Hij versloeg de Ferrari's niet alleen in de openingsfase, maar ook na een spannende, late herstart. Vreugde bij de Mercedes-coureur dus in China.

Russell ving de zaterdagsrace voor de F1 Grand Prix van China aan vanaf de pole position. Hij was ronde na ronde in gevecht met Lewis Hamilton, waardoor ook Charles Leclerc de aansluiting kon vinden. De twee mannen van Ferrari hadden het vervolgens met elkaar aan de stok, waardoor Russell een kleine voorsprong kon opbouwen. Tijdens een safety car voor de stilgevallen Audi van Nico Hülkenberg stopte hij voor een nieuw setje softs. In de laatste drie ronden hield hij Leclerc op een afstand van 0.674 seconde.

Eindelijk een Sprint waar Russell wel van genoot

"Ik had het er net over met Charles, en eigenlijk is dit wel heel erg leuk", begon Russell tegenover Ho-Pin Tung direct na de Sprint. "Het is heel strategisch hoe je de inhaalacties moet doen. Makkelijk is het niet. Hopelijk was het voor de fans ook leuk om te zien. Normaal gesproken zijn de sprintraces saai. Voor ons was het een kwestie om de race onder controle te krijgen, ook met de safety car. Ik ben blij met de overwinning."

Related image
Related image

Gevechten met Hamilton

De kampioenschapsleider ging vervolgens dieper op de uitdagingen in: "Er staat een boel wind. Daarbij is de eerste bocht een heel lange bocht, waardoor je makkelijk je band linksvoor kunt vernielen, als je te veel pusht. Het is lastig om in gevechten daar een balans in te vinden." Hij genoot van zijn gevecht met Hamilton. "Lewis heeft het geweldig gedaan in de eerste paar ronden, dat kwam wel als een verrassing. Hij heeft twintig jaar ervaring en daar kan ik nog van leren."

Gerelateerd

Mercedes George Russell Grand Prix van China Shanghai International Circuit

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

LIVE (gesloten) | Sprint in China: Russell leidt na chaotische herstart, Verstappen vecht voor top tien Live

LIVE (gesloten) | Sprint in China: Russell leidt na chaotische herstart, Verstappen vecht voor top tien

  • 2 uur geleden
  • 3
Stewards verrassen met statement over straf Antonelli na Red Bull-crash in Sprint

Stewards verrassen met statement over straf Antonelli na Red Bull-crash in Sprint

  • 13 minuten geleden
Russell blij met McLaren: "Hopelijk komt er geen Ferrari voorbij gezoefd"

Russell blij met McLaren: "Hopelijk komt er geen Ferrari voorbij gezoefd"

  • Gisteren 16:51
  • 7
Russell zet concurrentie op ongekende achterstand in sprintkwalificatie China: "Fantastisch"

Russell zet concurrentie op ongekende achterstand in sprintkwalificatie China: "Fantastisch"

  • Gisteren 09:23
  • 23
Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'

Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'

  • 12 maart 2026 20:27
  • 8
Hamilton geeft toe na derde plaats in Sprint: "Dat zit me niet helemaal lekker"

Hamilton geeft toe na derde plaats in Sprint: "Dat zit me niet helemaal lekker"

  • 52 minuten geleden

Net binnen

06:03
Stewards verrassen met statement over straf Antonelli na Red Bull-crash in Sprint
05:46
Verstappen inspecteert linkervoorband na sprintrace in China
05:23
Hamilton geeft toe na derde plaats in Sprint: "Dat zit me niet helemaal lekker"
05:06
Verstappen onthult technische problemen in China: "Helemaal ruk"
04:42
Verstappen herstelt zich na 'dramastart', Russell pakt sprintzege in China
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd' Oorlog Midden-Oosten

'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd'

Gisteren 12:45 11
Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen' Social media

Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'

Gisteren 10:20 34
Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter Sprintkwalificatie China

Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter

Gisteren 09:16 6
Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China Samenvatting VT1

Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China

Gisteren 05:32
Ontdek het op Google Play
x