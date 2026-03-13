Alpine bevestigt onderhandelingen met Mercedes, 'Red Bull-Racing Bulls-structuur mogelijk'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Flavio Briatore heeft bevestigd dat er onderhandelingen plaatsvinden tussen Alpine en Mercedes. De laatstgenoemde is geïnteresseerd in het overnemen van aandelen in de Franse renstal. Geruchten doen de ronde dat ze van Alpine een Mercedes B-team willen maken, zoals Red Bull Racing en Racing Bulls dat doen.

Alpine is de afgelopen seizoenen in de Formule 1 teruggevallen richting de achterhoede. Renault besloot geld te besparen door haar eigen motorproject te schrappen en krachtigere Mercedes-motoren te kopen bij de intrede van de 2026-reglementen. Investeerder Otro Capital heeft 24% van het Alpine F1-team in bezit, maar zou daar van af willen. Christian Horner en Toto Wolff zouden geïnteresseerde partijen zijn, maar Briatore zegt nu dat er onderhandelingen met Mercedes zijn en niet met Wolff. Rumoer in de paddock geeft aan dat Mercedes overweegt een B-team te creëren, zoals Red Bull dat met Racing Bulls heeft.

Geen onderhandelingen met Wolff, maar wel met Mercedes

Briatore werd tijdens de persconferentie vandaag gevraagd naar de stand van zaken. "Elke dag is een nieuwe situatie. Ik weet niet wat het actuele nieuws is", begon de Italiaan cryptisch. "Maar wat ik wel kan zeggen, is dat ik weet dat er onderhandelingen zijn met Mercedes - niet met Toto, maar met Mercedes", benadrukte hij. "Momenteel zijn er drie of vier potentiële kopers. Vergeet niet dat we het hier hebben over de Otro-aandelen, niet over Alpine. Het gaat om de aandelen van dit hedgefonds. Ze willen hun 24 procent verkopen en er zijn een aantal kandidaten die klaar zijn om een deal te sluiten."

Brown hekelt B-teams in Formule 1

Als er iemand een teamstructuur met een B-team hekelt, dan is het Zak Brown wel. Begin 2024 was hij nog woest dat Racing Bulls mocht bestaan naast Red Bull Racing. De energiedrankfabrikant noemde de McLaren-teambaas "paranoïde". Hij reageerde toen bij Sky Sports: "Nee." Paranoïde was Brown niet, maar hij vervolgde: "Ik spreek voor het algeheel goede van de sport. Als je kijkt naar elke andere grote sport, dan mag je daar niet eigenaar zijn van twee teams. Om A-B-teamrelaties te hebben, om eigenaar te zijn van twee teams, dat is niet eerlijk. Het is ook niet wat de fans verwachten. De FIA moet hier echt op ingrijpen."

Russell zet concurrentie op ongekende achterstand in sprintkwalificatie China: "Fantastisch"

  • Vandaag 09:23
Mercedes haakt hilarisch in op botsende Wolff en voorziet hem van een helm

'Niet Wolff, maar leiding Mercedes wil aandelen Alpine overnemen'

FIA velt oordeel over incident met Verstappen tijdens sprintkwalificatie in China

Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'

