Herbert: 'Hadjar mogelijk beste teammaat van Verstappen sinds vertrek Ricciardo'
Herbert: 'Hadjar mogelijk beste teammaat van Verstappen sinds vertrek Ricciardo'
Johnny Herbert is onder de indruk van wat Isack Hadjar tijdens het raceweekend in Australië heeft laten zien tijdens zijn debuut voor Red Bull Racing. De voormalig FIA-steward noemt de Franse Algerijn nu al mogelijk de beste teammaat van Max Verstappen, sinds Daniel Ricciardo.
Isack Hadjar neemt dit seizoen plaats in de tweede Red Bull-auto, als vervanger van Yuki Tsunoda. De 21-jarige coureur is daarmee alweer de derde nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, nadat Sergio Pérez eind 2024 werd ontslagen door Red Bull Racing. Hadjar maakte afgelopen seizoen indruk tijdens zijn debuutseizoen bij zusterteam Racing Bulls en heeft daarmee een promotie naar de hoofdmacht afgedwongen. Tijdens het openingsweekend in Australië speelde Hadjar zichzelf direct in de kijker door zich als derde te kwalificeren, waarna een motorprobleem op zondag een goed resultaat verhinderde.
Kwalificatie Hadjar GP Australië
"Ik was onder de indruk van wat Hadjar deed in de kwalificatie", blikt Herbert terug bij Snabbare. "Het was goed om te zien dat hij zijn niveau kan verhogen op het moment dat het nodig is. Wat er in de race gebeurde, was onfortuinlijk. Het zou leuk zijn geweest om te zien wat hij had kunnen doen in de Red Bull. Het was in ieder geval een positieve start voor hem. Hij heeft zijn niveau verhoogd."
Beste teammaat Verstappen sinds vertrek Ricciardo?
De voormalig FIA-steward vervolgt: "Hij moet het momentum dat hij in de kwalificatie in Australië had, meenemen naar de race in China. Is dit een teken dat we de beste teammaat van Max Verstappen sinds Daniel Ricciardo hebben gezien? Ja. Dus dat is een heel goed teken, maar hij moet deze energie vasthouden."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen heeft "nog nooit zo'n slechte" Red Bull gehad, Mekies biedt prompt excuses aan
- 53 minuten geleden
Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'
- Gisteren 20:27
- 8
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'
Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter
Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China
Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet
Net binnen
FIA velt oordeel over incident met Verstappen tijdens sprintkwalificatie in China
- 8 minuten geleden
Audi-teambaas over situatie Midden-Oosten: "Volgen de richtlijnen van de Formule 1"
- 17 minuten geleden
'Inspector Hamilton' gefilmd terwijl hij Mercedes-auto onderzoekt op bijzonderheden in China
- 43 minuten geleden
Verstappen heeft "nog nooit zo'n slechte" Red Bull gehad, Mekies biedt prompt excuses aan
- 53 minuten geleden
Geen paniek: waarom het Formule 1-seizoen van Verstappen absoluut nog niet verloren is
- 1 uur geleden
- 2
Stewards trekken conclusie na incident tussen Antonelli en Norris in sprintkwalificatie China
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
- 11 maart
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari