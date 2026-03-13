Johnny Herbert is onder de indruk van wat Isack Hadjar tijdens het raceweekend in Australië heeft laten zien tijdens zijn debuut voor Red Bull Racing. De voormalig FIA-steward noemt de Franse Algerijn nu al mogelijk de beste teammaat van Max Verstappen, sinds Daniel Ricciardo.

Isack Hadjar neemt dit seizoen plaats in de tweede Red Bull-auto, als vervanger van Yuki Tsunoda. De 21-jarige coureur is daarmee alweer de derde nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, nadat Sergio Pérez eind 2024 werd ontslagen door Red Bull Racing. Hadjar maakte afgelopen seizoen indruk tijdens zijn debuutseizoen bij zusterteam Racing Bulls en heeft daarmee een promotie naar de hoofdmacht afgedwongen. Tijdens het openingsweekend in Australië speelde Hadjar zichzelf direct in de kijker door zich als derde te kwalificeren, waarna een motorprobleem op zondag een goed resultaat verhinderde.

Kwalificatie Hadjar GP Australië

"Ik was onder de indruk van wat Hadjar deed in de kwalificatie", blikt Herbert terug bij Snabbare. "Het was goed om te zien dat hij zijn niveau kan verhogen op het moment dat het nodig is. Wat er in de race gebeurde, was onfortuinlijk. Het zou leuk zijn geweest om te zien wat hij had kunnen doen in de Red Bull. Het was in ieder geval een positieve start voor hem. Hij heeft zijn niveau verhoogd."

Beste teammaat Verstappen sinds vertrek Ricciardo?

De voormalig FIA-steward vervolgt: "Hij moet het momentum dat hij in de kwalificatie in Australië had, meenemen naar de race in China. Is dit een teken dat we de beste teammaat van Max Verstappen sinds Daniel Ricciardo hebben gezien? Ja. Dus dat is een heel goed teken, maar hij moet deze energie vasthouden."

