Lewis Hamilton heeft bevestigd dat Ferrari voor de Grand Prix van China een pakket aan belangrijke updates heeft klaarliggen. De Brit hoopt hiermee de aanval op Mercedes te kunnen openen, nadat de Duitse renstal tijdens de seizoensopener in Australië nog dominant naar een dubbelzege reed. Hamilton stelt dat de Scuderia met een verbeterde achtervleugel aan de start verschijnt in Shanghai om het gat met de voorkant van het veld te dichten.

Nieuwe achtervleugel voor SF-26

De nieuwe achtervleugel, die in de paddock al de bijnaam 'Macarena-vleugel' heeft gekregen, maakt gebruik van de nieuwe regels voor actieve aerodynamica. Het systeem zorgt ervoor dat het hoofdelement op de rechte stukken bijna volledig om zijn as draait, wat de luchtweerstand aanzienlijk vermindert en een flinke winst in topsnelheid moet opleveren. Hamilton geeft aan dat het team tijdens de wintertests in Bahrein al uitgebreid met dit onderdeel heeft geëxperimenteerd."Tijdens de tests hebben we ongeveer een volledige dag met die vleugel gereden. Volgens mij hebben we daar precies de informatie uit gehaald die we nodig hadden", zo vertelt de zevenvoudig wereldkampioen tegenover de aanwezige media in China, waaronder Sky Sports.

Hamiltons invloed op de ontwikkeling

Hamilton voelt zich dit jaar sterker verbonden met de SF-26 dan met de bolide van vorig jaar. Dat komt mede doordat hij de afgelopen tien maanden nauw betrokken was bij de ontwikkeling via de simulator, waardoor de auto naar eigen zeggen zijn 'DNA' bevat. De Brit is dan ook lovend over de inzet van zijn team om de achterstand op de concurrentie weg te poetsen. "Het is geweldig om te zien hoe iedereen blijft pushen en er alles aan doet om nieuwe onderdelen te brengen", aldus Hamilton. "Vorig jaar heb ik dat volledige potentieel niet echt kunnen ervaren, omdat we toen vooral bezig waren met het oplossen van allerlei problemen. Nu zie je een team dat blijft vechten en vooruit wil", legt de coureur uit.

Uitdagingen in Shanghai

Het raceweekend op het Shanghai International Circuit is bovendien het eerste sprintweekend van het seizoen, wat extra druk legt op het team om de nieuwe onderdelen direct goed af te stellen. De weersverwachting voor de komende dagen is vooralsnog gunstig met milde temperaturen en een kleine kans op neerslag, al neemt de bewolking richting de zondag toe. Naast de aerodynamische aanpassingen test Ferrari in China ook nieuwe software voor het energiebeheer om problemen met de elektrische ondersteuning, die in Melbourne nog werden geïdentificeerd, definitief te verhelpen.

Terwijl Ferrari de aanval inzet op de koppositie, hoopt ook Max Verstappen op een beter resultaat. De Nederlander kende een moeizaam weekend in Australië, waar hij na een inhaalrace als zesde over de streep kwam, en staat momenteel op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met acht punten. Met de verwachte topsnelheidswinst van de nieuwe Ferrari-vleugel lijkt de concurrentie voor Red Bull Racing in China alleen maar groter te worden.