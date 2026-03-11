Hoewel er in 2026 voorlopig alleen nog maar over de nieuwe power units wordt gesproken, stelt Christijaan Albers in de Formule 1-podcast van De Telegraaf dat Red Bull Racing F1 Team misschien wel de beste auto heeft gebouwd, maar motorisch nog wat tekortkomt. Erik van Haren onthult in diezelfde podcast dat het Oostenrijkse team nog altijd wat gewicht moet verliezen.

Afgelopen weekend werd het seizoen geopend in Melbourne. Daar liet Mercedes-AMG Petronas F1 Team zien dat het het snelste pakket heeft weten te bouwen. De power unit steekt met kop en schouders boven het veld uit, maar op de onboardbeelden is te zien dat ook de W17 op rails lijkt te liggen. Ferrari was in Australië het tweede team en een echte krachtmeting met Red Bull is uitgebleven. Isack Hadjar viel uit met een geplofte Red Bull Ford-motor en Max Verstappen was vooral bezig met zijn inhaalrace.

'RB22 misschien wel de beste auto'

Het duo bespreekt in de podcast onder meer de prestaties van Red Bull. Daarbij is het Albers opgevallen dat de RB22 in de basis misschien wel de beste auto is. "Ik vind bijvoorbeeld bij Red Bull dat de auto beter is dan de Mercedes en de Ferrari, maar dat daar de motor en de batterij dan weer iets minder zijn. De teams liggen dicht bij elkaar", zo legt de voormalig Formule 1-coureur uit.

Red Bull kampt met overgewicht

Van Haren valt hem bij en stelt dat er bij Red Bull ook nog wel wat te winnen is. De wagen is namelijk nog flink wat te zwaar en dat kost rondetijden: "We moeten ook niet vergeten dat de Red Bull ook nog wel, begreep ik, zo'n tien kilo te zwaar is in vergelijking met de Mercedes en Ferrari (...) Laat het twee tienden zijn, dat is best wel significant."

