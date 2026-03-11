close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: Red Bull Content Pool

'RB22 van Red Bull Racing nog altijd zo'n tien kilo te zwaar'

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO

'RB22 van Red Bull Racing nog altijd zo'n tien kilo te zwaar'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Hoewel er in 2026 voorlopig alleen nog maar over de nieuwe power units wordt gesproken, stelt Christijaan Albers in de Formule 1-podcast van De Telegraaf dat Red Bull Racing F1 Team misschien wel de beste auto heeft gebouwd, maar motorisch nog wat tekortkomt. Erik van Haren onthult in diezelfde podcast dat het Oostenrijkse team nog altijd wat gewicht moet verliezen.

Afgelopen weekend werd het seizoen geopend in Melbourne. Daar liet Mercedes-AMG Petronas F1 Team zien dat het het snelste pakket heeft weten te bouwen. De power unit steekt met kop en schouders boven het veld uit, maar op de onboardbeelden is te zien dat ook de W17 op rails lijkt te liggen. Ferrari was in Australië het tweede team en een echte krachtmeting met Red Bull is uitgebleven. Isack Hadjar viel uit met een geplofte Red Bull Ford-motor en Max Verstappen was vooral bezig met zijn inhaalrace.

'RB22 misschien wel de beste auto'

Het duo bespreekt in de podcast onder meer de prestaties van Red Bull. Daarbij is het Albers opgevallen dat de RB22 in de basis misschien wel de beste auto is. "Ik vind bijvoorbeeld bij Red Bull dat de auto beter is dan de Mercedes en de Ferrari, maar dat daar de motor en de batterij dan weer iets minder zijn. De teams liggen dicht bij elkaar", zo legt de voormalig Formule 1-coureur uit.

Red Bull kampt met overgewicht

Van Haren valt hem bij en stelt dat er bij Red Bull ook nog wel wat te winnen is. De wagen is namelijk nog flink wat te zwaar en dat kost rondetijden: "We moeten ook niet vergeten dat de Red Bull ook nog wel, begreep ik, zo'n tien kilo te zwaar is in vergelijking met de Mercedes en Ferrari (...) Laat het twee tienden zijn, dat is best wel significant."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Red Bull Verstappen Isack Hadjar Laurent Mekies

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen wil naast Alonso ook met vader Jos 24 uur van Le Mans aangaan: 'Hij wil het niet'

Verstappen wil naast Alonso ook met vader Jos 24 uur van Le Mans aangaan: 'Hij wil het niet'

  • Vandaag 15:04
  • 6
VIDEO | Bonje tussen Mercedes en klantenteams, Verstappen wijst naar gemaakte belofte | GPFans Recap Video

VIDEO | Bonje tussen Mercedes en klantenteams, Verstappen wijst naar gemaakte belofte | GPFans Recap

  • 1 uur geleden
Verstappen krijgt tijdens sponsorevenement in China razendpopulaire Labubu-poppetje

Verstappen krijgt tijdens sponsorevenement in China razendpopulaire Labubu-poppetje

  • 2 uur geleden
  • 1
'Red Bull doet poging om geplofte motor van Hadjar te redden'

'Red Bull doet poging om geplofte motor van Hadjar te redden'

  • 3 uur geleden
Verstappen wijst naar gemaakte belofte aan Mateschitz: 'Dat is ook mijn droom'

Verstappen wijst naar gemaakte belofte aan Mateschitz: 'Dat is ook mijn droom'

  • 9 maart 2026 20:24
  • 11
Persconferentieschema GP China: Verstappen en Alonso melden zich in Shanghai

Persconferentieschema GP China: Verstappen en Alonso melden zich in Shanghai

  • 3 uur geleden

Net binnen

19:46
Mercedes reageert op beschuldiging van achterhouden informatie en komt met statement
19:14
Video
VIDEO | Bonje tussen Mercedes en klantenteams, Verstappen wijst naar gemaakte belofte | GPFans Recap
18:27
Verstappen krijgt tijdens sponsorevenement in China razendpopulaire Labubu-poppetje
17:44
'Red Bull doet poging om geplofte motor van Hadjar te redden'
17:01
Persconferentieschema GP China: Verstappen en Alonso melden zich in Shanghai
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet Column

Column: Verstappen noemt nieuwe F1-regels "anti-racen", maar zo simpel ligt het niet

Vandaag 06:58 13
F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco Oorlog Midden-Oosten

F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco

Gisteren 15:38 3
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden 2026-reglement

Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden

9 maart 2026 16:56 7
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel' 2026-reglement

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

9 maart 2026 10:59 9
Ontdek het op Google Play
x