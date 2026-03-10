Volgens PR-expert en merkstrateeg Kayley Cornelius is de kans groot dat Kim Kardashian dit jaar haar opwachting maakt in de Formule 1-paddock om Lewis Hamilton te steunen én om haar kledingmerk SKIMS in de spotlights te zetten. Cornelius stelt in gesprek met OLBG dat een verschijning van Kardashian een strategische meesterzet zou zijn voor zowel haar eigen merk als de sport.

De geruchten over de relatie tussen de twee, door fans ook wel 'Hamildashian' genoemd, bereikten begin dit jaar een kookpunt nadat ze meermaals samen gezien werden, onder meer bij de Super Bowl in Amerika. Hoewel Hamilton zich momenteel volledig richt op zijn tweede seizoen bij Ferrari, waar hij na de openingsrace in Australië de vierde plek in het kampioenschap bezet, lijkt de invloed van Kardashian achter de schermen al voelbaar. De Formule 1 is volgens Cornelius het ideale platform voor de Amerikaanse realityster om haar zakenimperium te doen floreren.

Kim Kardashian in de paddock?

Cornelius legt uit dat de aanwezigheid van Kardashian in de koningsklasse van de autosport vanuit een zakelijk oogpunt volkomen logisch is. "Er wordt steeds meer gespeculeerd over de vraag of Kim Kardashian dit jaar een Formule 1-race zou kunnen bijwonen. Vanuit een merk- en publiciteitsoogpunt zou dat heel logisch zijn. Kim is ongelooflijk strategisch in waar ze in het openbaar verschijnt, met name bij grote internationale evenementen. De Formule 1 is uitgegroeid tot een van de commercieel meest invloedrijke sportplatforms ter wereld, dat beroemdheden, luxemerken en een enorm internationaal publiek aantrekt. Het is dus het perfecte podium voor iemand met haar invloed", zo stelt Cornelius.

Strategische zet voor kledingmerk Skims

De verschuiving in de demografie van de Formule 1-fanbase speelt hierbij een cruciale rol. Met een vrouwelijke achterban die inmiddels is gegroeid naar 42 procent van het totaal, ziet Cornelius volop kansen voor Kardashians kledingmerk SKIMS. "Als ze aanwezig is, zal het vrijwel zeker een weloverwogen zet zijn die haar stevig positioneert in de wereld van topsport en luxe lifestyle. De autosport ondergaat momenteel een grote culturele verschuiving, met een snelgroeiende vrouwelijke fanbase naast een sterk mannelijk publiek, en die overlap is precies het soort demografische groei waar merken als SKIMS op willen inspelen. Kim is altijd in de eerste plaats een zakenvrouw geweest, dus ik kan me niet voorstellen dat ze een kans wil missen om SKIMS naar zo'n prestigieuze arena te brengen", aldus de expert.

Hamilton als het nieuwe gezicht van SKIMS?

De samenwerking tussen de twee zou ook grote gevolgen kunnen hebben voor het merk van Hamilton zelf. De zevenvoudig wereldkampioen profileert zich al langer als mode-icoon met ambassadeurschappen voor grote luxemerken - en Cornelius verwacht dat deze focus door de invloed van Kardashian alleen maar zal toenemen. "Kims invloed zou echter een blijvender effect kunnen hebben op Lewis’ eigen merk dit seizoen. Ik verwacht dat hij een meer redactionele aanpak zal kiezen voor persoptredens, waarbij hij zich meer richt op de mode- en lifestylekant van zijn persoonlijkheid. Dit zou een compleet nieuwe golf van supporters en volgers kunnen aantrekken, die Kim ook zou kunnen helpen binnenhalen", zo klinkt het.

Er wordt zelfs gespeculeerd over een officiële zakelijke link tussen de twee: "Gezien de context en zijn bestaande relaties met luxe- en sportkledingmerken, zou het niet verrassend zijn als hij het nieuwe gezicht van SKIMS wordt. Dit zou niet alleen een heel natuurlijke en krachtige samenwerking zijn voor het stel, maar vanuit brandingperspectief sluit het ook aan bij alles waar ze van houden en is het de perfecte combinatie van sport en stijl!"

Viraal moment in de pits

Hoewel de aanwezigheid van beroemdheden doorgaans weinig invloed heeft op de prestaties op het circuit, is de PR-waarde volgens de expert onschatbaar. Een moment waarop Kardashian langs de baan wordt gespot om Hamilton te steunen, zou onmiddellijk viraal gaan en wereldwijd de pers domineren. Cornelius benadrukt dat Kardashians eerdere successen met internationale namen als Nike en The North Face laten zien dat zij de sportwereld feilloos begrijpt. De Formule 1 is daarmee een logische volgende stap om de positie van haar merk in het luxe sportsegment verder te versterken, terwijl Hamilton zijn status als meest invloedrijke mode-icoon van de grid verder kan uitbouwen.

