F1 gijzelt eigen kalender door gigantische belangen en invloed Saudi Aramco

De Formule 1 bevindt zich momenteel in een uiterst complexe situatie wat betreft de kalender voor dit jaar. Terwijl de roep om het annuleren van de Grand Prix van Saoedi-Arabië luider wordt vanwege de escalerende oorlog in het Midden-Oosten, lijken de commerciële belangen van de sport, de plaatselijke organisatie én hoofdsponsor Saudi Aramco een snelle beslissing in de weg te staan.

Oliereus Aramco, waarvan de hoofdvestiging zich in Dharaan, Saoedi-Arabië bevindt, is niet alleen een cruciale financier van de sport én Aston Martin, maar beschikt ook over de middelen om die positie te handhaven, zo bleek vandaag uit de nieuwste financiële cijfers. Het bedrijf heeft een capaciteit van ongeveer 12 miljoen vaten ruwe olie per dag en heeft enorme bewezen reserve van 250 miljard vaten, iets dat niet onbelangrijk is nu de beschikbaarheid van olie in de wereld steeds schaarser wordt door de oorlog in het Midden-Oosten. Aramco heeft een kwart van de wereldreserves in handen en de Formule 1 zal haar belangrijkste partner dus niet graag tegen de borst stoten.

Saudi Aramco toont financiële spierballen met recordwinst

Oliereus Saudi Aramco overtrof de winstverwachtingen voor het vierde kwartaal door te profiteren van stijgende olieprijzen. Het bedrijf presenteerde op 10 maart een recordwinst van maar liefst 104,7 miljard dollar. Deze financiële macht onderstreept de positie van het bedrijf als een van de machtigste spelers binnen de Formule 1-wereld. Ondanks de aanhoudende oorlog in Iran en de mogelijke gevolgen daarvan voor de olie-export, blijft het bedrijf ongekende resultaten boeken.

Financiële Prestaties Saudi Aramco (Q4) Aspect Gegevens Winst 104,7 miljard dollar (record) Oorzaak Profiteren van stijgende olieprijzen Context Ondanks aanhoudende oorlog in Iran en mogelijke gevolgen voor olie-export

De enorme invloed van Saudi Aramco op de sport

De banden tussen de koningsklasse van de autosport en de Saudische staatsolieproducent zijn de afgelopen jaren stevig aangehaald. Aramco is sinds enkele jaren een 'Global Partner' van de Formule 1 met een contract dat tot 2030 loopt en een geschatte waarde heeft van meer dan 450 miljoen dollar. Daarnaast fungeert het bedrijf als exclusieve titelsponsor van het team van Aston Martin, een deal die jaarlijks nog eens 75 miljoen dollar in het laatje brengt. Deze verwevenheid zorgt ervoor dat de sport niet zomaar de rug kan toekeren naar het koninkrijk, zelfs niet wanneer de veiligheidssituatie onder druk staat.

Samenwerking Saudi Aramco en Formule 1 Samenwerking Details Global Partner Contract tot 2030, geschatte waarde > 450 miljoen dollar Titelsponsor Aston Martin Jaarlijkse bijdrage van 75 miljoen dollar

Patstelling rondom de race in Djedda

Achter de schermen wordt er intensief gesproken over de status van de race in Djedda, die voor april op de planning staat. Hoewel de FIA en FOM de veiligheid als absolute prioriteit bestempelen, weigert de lokale promotor vooralsnog om de race te annuleren. Met een jaarlijkse hosting fee van ongeveer 55 miljoen dollar staat er voor de Formula One Group veel op het spel. De situatie wordt inmiddels omschreven als een "gijzeling" van de sport, waarbij de enorme financiële belangen en de contractuele verplichtingen een streep door het evenement bemoeilijken.

Veiligheidsrisico's en politieke spanningen

De dreiging is echter reëel, aangezien de olie-infrastructuur van Aramco zelf doelwit is geworden van aanvallen in het conflict met Iran. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft gedreigd de Straat van Hormuz af te sluiten, wat catastrofale gevolgen zou hebben voor de wereldwijde markt. Desondanks houdt de organisatie in Saoedi-Arabië vast aan de Grand Prix en wordt een definitieve knoop over het wel of niet doorgaan van de race pas later deze maand verwacht. De Formule 1 moet hierdoor balanceren tussen de fysieke veiligheid van het personeel en de miljoenenbelangen van haarzelf én haar grootste partner: Saudi Aramco.

De situatie rondom de Grand Prix van Saoedi-Arabië is complex, met aanzienlijke financiële belangen die botsen met veiligheidsrisico's. De recordwinsten van Saudi Aramco onderstrepen de financiële macht van de sponsor, terwijl de politieke spanningen in het Midden-Oosten een reële bedreiging vormen. De Formule 1-leiding staat voor een lastige keuze, waarbij de contractuele verplichtingen en de hosting fee van 55 miljoen dollar zwaar wegen tegenover de veiligheid van alle betrokkenen.

De Ras Tanura-olieraffinaderij van Aramco werd onder vuur genomen

Concrete dreiging rondom Ras Tanura

De zorgen over de veiligheid zijn in de eerste weken van maart verder aangewakkerd door gerichte aanvallen op de Saoedische olie-infrastructuur. Op 2 en 4 maart werd de vitale raffinaderij in Ras Tanura, één van de grootste ter wereld, het doelwit van drone-aanvallen. Hoewel de Saoedische defensie een tweede poging wist te verijdelen, leidde de eerste inslag tot een tijdelijke productiestop en een felle brand. Deze escalatie heeft er inmiddels toe geleid dat de Amerikaanse ambassade op 3 maart een 'shelter in place'-advies uitvaardigde voor Djedda, de stad waar de Formule 1-teams over enkele weken worden verwacht voor de vijfde ronde van het kampioenschap.

Dat het olierijke Saoedi-Arabië op dit moment geen veilige plek is, werd de laatste dagen wel weer bewezen. Op 7 maart sprak de Saoedische kroonprins over de toenemende dreiging van de Iraanse Shahed-drones in het land, terwijl op 8 maart het Saoedische luchtruim enkele duren volledig werd gesloten vanwege inkomende dreigingen. In de stad Kharj viel een projectiel op een woonwijk, wat leidde tot twee doden en twaalf gewonden.

Vervolgens moest gisteren, maandag 9 maart, de Saoedische luchtverdediging nog haar werk doen en onderschepte het twee golven drones die op weg waren naar het Shaybad-olieveld in het zuidoosten van het land. Ook vandaag, dinsdag 10 maart, zijn er opnieuw twee drones onderschept boven een olierijk deel van Saoedi-Arabië.

Iran laat Saoedi-Arabië nog niet met rust

Technische malaise bij Aston Martin Aramco

Naast de externe dreigingen, kampt het team van Aston Martin - de belangrijkste sportieve partner van Aramco - ook nog met interne veiligheidsproblemen. De nieuwe AMR26-bolide vertoont extreme trillingen die volgens ontwerper Adrian Newey een reëel risico vormen voor de fysieke gezondheid van coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll. Er wordt gewaarschuwd voor mogelijke permanente zenuwbeschadiging, wat de volledige deelname van het team aan de race in Djedda onzeker maakt. Ondanks deze technische crisis, blijft de commerciële band tussen het team en de oliereus onverminderd sterk.

Besluitvorming en mogelijke inkorting van de kalender

De definitieve beslissing over het doorgaan van de Grand Prix, die officieel gepland staat voor het weekend van 17 tot en met 19 april, wordt uiterlijk 20 maart verwacht. Mocht de FIA besluiten de race in Djedda te schrappen vanwege de aanhoudende raket- en drone-dreiging, dan lijkt een vervangende locatie op de korte termijn onwaarschijnlijk. Hoewel circuits als Imola en Portimão vaak als alternatieven worden genoemd, maken de logistieke complexiteit en de korte voorbereidingstijd een last-minute overstap naar Europa lastig. In dat geval zou de kalender voor 2026 ingekort worden naar 22 races, wat zou resulteren in een ongebruikelijke racevrije periode van vijf weken tussen de Grands Prix van Japan en Miami.

Aramco is een grote speler in de (sport)wereld

Investeringen in de sportieve toekomst

Ondanks de huidige politieke en sportieve onrust, blijft Saudi Aramco fors investeren in haar bredere strategie als onderdeel van Vision 2030. Voor het lopende jaar is een kapitaalinvesteringsbudget van 50 tot 55 miljard dollar gereserveerd. Een aanzienlijk deel hiervan is bestemd voor de nationale sportmarkt, die tegen 2030 moet uitgroeien naar een waarde van meer dan 21 miljard dollar. Deze langetermijnvisie, waarbij Aramco fungeert als de belangrijkste financier voor projecten zoals het WK voetbal in 2034 en de groeiende e-sports sector, verklaart waarom de Formule 1-leiding uiterst voorzichtig manoeuvreert in de huidige patstelling rondom de race in Djedda.