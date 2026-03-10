Voormalig Red Bull-monteur voorspelt: 'Hadjar gaat daarin sneller zijn dan Verstappen'
Voormalig Red Bull-monteur voorspelt: 'Hadjar gaat daarin sneller zijn dan Verstappen'
Isack Hadjar (21) heeft indruk gemaakt tijdens het eerste raceweekend in Australië. De Red Bull-coureur liet met name tijdens de kwalificatie zijn talent en pure snelheid zien. Calum Nicholas, voormalig monteur van de Oostenrijkse renstal, denkt dat Hadjar misschien wel sneller kan leren dan Max Verstappen (28), juist omdat de Nederlander aan zijn zijde rijdt.
Hoewel Hadjar de finish in Australië niet haalde door problemen met zijn batterij, maakte hij in de kwalificatie al grote indruk door de derde tijd te klokken. Nicholas vergelijkt deze prestatie met het debuut van Verstappen in 2016. "Dit was de beste kwalificatieprestatie die we in een debuutrace gezien hebben sinds Max. Dat kan alleen maar een goed teken zijn", aldus Nicholas in de podcast Talking Bull, de officiële talkshow van Red Bull Racing. Hij benadrukt dat het "heel duidelijk is dat Hadjar over die pure snelheid beschikt" om mee te komen aan de top van het veld.
Hadjar kan sneller leren door aanwezigheid Verstappen
Nicholas legt uit dat Verstappen in zijn beginjaren tijd nodig had om zaken als racecraft en het overzicht in de wedstrijd te ontwikkelen. Juist op dat vlak kan Hadjar nu profiteren van de ervaring van de Nederlander. "Dat Isack nu aan Max gekoppeld is, zal denk ik betekenen dat hij dit nog sneller kan leren dan Max deed", zo stelt de oud-monteur. Volgens hem is de aanwezigheid van Verstappen een cruciale factor in de groei van het jonge talent, die na het vertrek van Liam Lawson en Yuki Tsunoda de kans heeft gekregen als nieuwe teamgenoot van de Limburger.
Een opvallend punt is de winnaarsmentaliteit van Hadjar, die volgens Nicholas soms zelfs té streng is voor zichzelf. De ervaren monteur denkt dat Verstappen hem kan helpen om hier een balans in te vinden. "Hij zal denk ik leren dat hij iets aardiger voor zichzelf moet zijn. Je wil die winnaarsmentaliteit natuurlijk behouden en alle andere kwaliteiten, maar ik denk dat Max hem kan helpen om te begrijpen dat het soms ook slecht kan zijn om zo extreem streng voor jezelf te zijn", aldus Nicholas. Hij ziet in Verstappen, die zich in de paddock vaker ontfermt over rookies, de perfecte gids voor de coureur uit Parijs.
Potentie van de RB22 in Melbourne
Ondanks de moeizame race in Melbourne, waarbij Verstappen na een inhaalrace vanaf de twintigste plek als zesde over de streep kwam, ziet Nicholas veel potentieel in de RB22. De auto liet volgens hem zien over voldoende snelheid te beschikken om de strijd aan te gaan met Mercedes en Ferrari. "Verder liet Max duidelijk zien dat de auto absoluut potentieel heeft. Hij haalde heel veel auto's in", zo vertelt Nicholas.
Voor Red Bull lijkt de jarenlange zoektocht naar een geschikte tweede coureur naast Verstappen met de komst van Hadjar eindelijk een positieve wending te krijgen. Nicholas is er dan ook van overtuigd dat de samenwerking tussen de ervaren kampioen en het aanstormende talent de formatie uit Milton Keynes veel kan gaan brengen in de nabije toekomst. Het is nu aan Hadjar om in China zijn kwaliteiten wederom tentoon te spreiden.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Lindblad vangt complimenten na debuut: 'Hij heeft schijt aan Verstappen, mooi om te zien'
- Gisteren 16:24
- 10
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden
- Gisteren 16:56
- 7
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen kreeg al vóór seizoen gelijk van F1 in kritiek: dit is waarom ze niks deden
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6
Net binnen
'Saoedi-Arabië 'gijzelt' de Formule 1 en daarom worden Grands Prix niet afgeblazen'
- 26 minuten geleden
Boordradio-gesprek Hadjar onthult Red Bull-drama in Melbourne: dít ging er mis
- 1 uur geleden
Nederlands duo gaat de strijd aan met Verstappen tijdens 24 uur van de Nürburgring
- 2 uur geleden
Voormalig Red Bull-monteur voorspelt: 'Hadjar gaat daarin sneller zijn dan Verstappen'
- 3 uur geleden
- 1
Jos Verstappen reageert bij GPFans op oproep om huidige motoren af te schaffen
- Vandaag 09:53
- 2
'Mercedes verbergt ware snelheid om rivalen ADUO-tijd te ontnemen'
- Vandaag 08:44
- 4
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari