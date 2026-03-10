close global

Isack Hadjar and Max Verstappen

Voormalig Red Bull-monteur voorspelt: 'Hadjar gaat daarin sneller zijn dan Verstappen'

Isack Hadjar and Max Verstappen — Foto: © GPFans x IMAGO
Voormalig Red Bull-monteur voorspelt: 'Hadjar gaat daarin sneller zijn dan Verstappen'

Jeen Grievink
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media.

Isack Hadjar (21) heeft indruk gemaakt tijdens het eerste raceweekend in Australië. De Red Bull-coureur liet met name tijdens de kwalificatie zijn talent en pure snelheid zien. Calum Nicholas, voormalig monteur van de Oostenrijkse renstal, denkt dat Hadjar misschien wel sneller kan leren dan Max Verstappen (28), juist omdat de Nederlander aan zijn zijde rijdt.

Hoewel Hadjar de finish in Australië niet haalde door problemen met zijn batterij, maakte hij in de kwalificatie al grote indruk door de derde tijd te klokken. Nicholas vergelijkt deze prestatie met het debuut van Verstappen in 2016. "Dit was de beste kwalificatieprestatie die we in een debuutrace gezien hebben sinds Max. Dat kan alleen maar een goed teken zijn", aldus Nicholas in de podcast Talking Bull, de officiële talkshow van Red Bull Racing. Hij benadrukt dat het "heel duidelijk is dat Hadjar over die pure snelheid beschikt" om mee te komen aan de top van het veld.

Hadjar kan sneller leren door aanwezigheid Verstappen

Nicholas legt uit dat Verstappen in zijn beginjaren tijd nodig had om zaken als racecraft en het overzicht in de wedstrijd te ontwikkelen. Juist op dat vlak kan Hadjar nu profiteren van de ervaring van de Nederlander. "Dat Isack nu aan Max gekoppeld is, zal denk ik betekenen dat hij dit nog sneller kan leren dan Max deed", zo stelt de oud-monteur. Volgens hem is de aanwezigheid van Verstappen een cruciale factor in de groei van het jonge talent, die na het vertrek van Liam Lawson en Yuki Tsunoda de kans heeft gekregen als nieuwe teamgenoot van de Limburger.

Een opvallend punt is de winnaarsmentaliteit van Hadjar, die volgens Nicholas soms zelfs té streng is voor zichzelf. De ervaren monteur denkt dat Verstappen hem kan helpen om hier een balans in te vinden. "Hij zal denk ik leren dat hij iets aardiger voor zichzelf moet zijn. Je wil die winnaarsmentaliteit natuurlijk behouden en alle andere kwaliteiten, maar ik denk dat Max hem kan helpen om te begrijpen dat het soms ook slecht kan zijn om zo extreem streng voor jezelf te zijn", aldus Nicholas. Hij ziet in Verstappen, die zich in de paddock vaker ontfermt over rookies, de perfecte gids voor de coureur uit Parijs.

Potentie van de RB22 in Melbourne

Ondanks de moeizame race in Melbourne, waarbij Verstappen na een inhaalrace vanaf de twintigste plek als zesde over de streep kwam, ziet Nicholas veel potentieel in de RB22. De auto liet volgens hem zien over voldoende snelheid te beschikken om de strijd aan te gaan met Mercedes en Ferrari. "Verder liet Max duidelijk zien dat de auto absoluut potentieel heeft. Hij haalde heel veel auto's in", zo vertelt Nicholas.

Voor Red Bull lijkt de jarenlange zoektocht naar een geschikte tweede coureur naast Verstappen met de komst van Hadjar eindelijk een positieve wending te krijgen. Nicholas is er dan ook van overtuigd dat de samenwerking tussen de ervaren kampioen en het aanstormende talent de formatie uit Milton Keynes veel kan gaan brengen in de nabije toekomst. Het is nu aan Hadjar om in China zijn kwaliteiten wederom tentoon te spreiden.

