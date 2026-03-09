close global

Verstappen, Mateschitz, socials

Verstappen wijst naar gemaakte belofte aan Mateschitz: 'Dat is ook mijn droom'

Foto: © IMAGO x GPFANS
Verstappen wijst naar gemaakte belofte aan Mateschitz: 'Dat is ook mijn droom'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De toekomst van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft de laatste jaren zo nu en dan onder een vergrootglas gelegen. Desalniettemin is de Nederlander nog altijd in dienst bij Red Bull Racing en legt hij in gesprek met The Times uit dat dit niet zo vreemd is. Verstappen onthult dat hij dezelfde droom had als de inmiddels overleden Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz en gaat daar bij het medium verder op in.

Mateschitz stond niet alleen aan de basis van het Oostenrijkse energiedrankje, ook het Formule 1-team kwam uit zijn koker. De Oostenrijker wilde ervoor zorgen dat alles uit eigen stal kwam en daarom kwam er ook een opleidingsprogramma, iets wat daarvoor nog niet bestond. Daarnaast is Red Bull anno 2026 ook motoren gaan produceren, wat precies past bij hoe Mateschitz over de sport dacht.

Loyaliteit

Verstappen legt uit dat hij een bijzondere band had met de inmiddels overleden Mateschitz en dat loyaliteit bij hem hoog in het vaandel staat, iets wat volgens hem ook voor Mateschitz gold. "Het is een grappige situatie, want normaal gesproken is de coureur niet de stabiele factor als het gaat om vertrekkende mensen. Ik ben lange tijd loyaal gebleven aan het team. Ze weten dat loyaliteit voor mij heel belangrijk is, en dat is in de Formule 1 niet altijd vanzelfsprekend. Maar zo werk ik nu eenmaal", opent de viervoudig kampioen.

Door succes vertrekken personeelsleden

Daarbij is het volgens hem belangrijk om aan het team te bouwen en de vaste gezichten ook de nodige verantwoordelijkheden te geven. "Wanneer je veel succes hebt, is het normaal dat mensen worden weggekaapt en vertrekken. Zo werkt de sport nu eenmaal", zo ziet hij ook het risico.

Droom Mateschitz

Over de toekomst van Verstappen is ook een heleboel gezegd en geschreven. De Nederlander benadrukt dat hij de intentie heeft om bij Red Bull te blijven: "Dat is altijd de intentie geweest. Ik herinner me dat ik, toen Dietrich Mateschitz nog leefde, hem vertelde dat mijn droom en ook zijn droom was dat ik hier voor altijd zou blijven. Ik ben heel blij dat ik hem vóór zijn overlijden nog heb kunnen zeggen dat het nog steeds mijn bedoeling is om die droom waar te maken."

