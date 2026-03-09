close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Shownieuws

Shownieuws blundert tijdens item over Verstappen en Piquet: "Zijn nog steeds getrouwd"

Shownieuws — Foto: © SBS6 Shownieuws

Shownieuws blundert tijdens item over Verstappen en Piquet: "Zijn nog steeds getrouwd"

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en internationale groei van GPFans NL.

Bij het tv-programma Shownieuws op SBS6 besprak Guido den Aantrekker, bekend als verslaggever van het weekblad Story, een item over Max Verstappen en Kelly Piquet. Den Aantrekker poogde wat achtergrondinformatie te geven over Kelly voor de kijkers thuis, maar sloeg de plank ietwat mis.

Het Formule 1-seizoen is weer begonnen en dus zal Verstappen de komende tijd weer veel vaker van huis zijn. Waar hij tijdens de winterstop nog relatief veel tijd door kon brengen met Kelly, Penelope en zijn eigen dochter Lily, moet de focus nu weer voornamelijk gelegd worden op de koningsklasse van de autosport. "Dat is ook weer even schakelen voor Kelly, zijn vrouw", zo trapt Shownieuws-presentatrice Dyantha Brooks het item af, om vervolgens het woord te geven aan Den Aantrekker. "Ja, ik ben natuurlijk van de afdeling human interest van echtgenotes van Formule 1-racers", zo begint hij met een dolletje, om vervolgens in te gaan op het onderwerp - waarin hij een klein gevalletje van fake news verspreidde.

Foutje over huwelijksstatus Nelson Piquet en Sylvia Tamsma

"Met Kelly gaat het heel erg goed", zo vervolgt hij zijn verhaal. "Nog heel even voor de kijkers thuis: het gaat om Kelly Piquet, de dochter van de legendarische Braziliaanse coureur, Nelson Piquet, die met Sylvia, een Nederlands topmodel, was getrouwd... Nog steeds trouwens." Maar daar slaat Den Aantrekker de plank mis. Hij heeft het over Sylvia Tamsma, de moeder van Kelly Piquet. En hoewel Den Aantrekker stelt dat ze "nog steeds" getrouwd is met Nelson Piquet, is dat al decennia niet meer het geval. Nelson Piquet en Sylvia Tamsma gingen al in 1993 uit elkaar, zo'n vijftien jaar nadat ze in het huwelijksbootje waren gestapt.

OOK INTERESSANT: Dit is Sylvia Tamsma, de onbekende, maar trotse oma én schoonmoeder van Verstappen

Nelson Piquet is al tijden samen met Viviane de Souza Leão

Nelson Piquet vormt inmiddels - alweer sinds 1998 - een stel met Viviane de Souza Leão, met wie hij ook getrouwd is en twee kinderen kreeg: Pedro en Marco. Dat Nelson dus "nog steeds getrouwd" zou zijn met de Nederlandse Tamsma, klopt dus niet. Een klein slippertje van Den Aantrekker dus - al zal de familie Piquet hem dit ongetwijfeld niet kwalijk nemen. Bekijk het desbetreffende item van Shownieuws hieronder:

Gerelateerd

Max Verstappen Kelly Piquet Nelson Piquet

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Fans opgeroepen tot geduld: 'Een positieve gedachte, klaar met dat negatieve gebeuren' Podcast

Fans opgeroepen tot geduld: 'Een positieve gedachte, klaar met dat negatieve gebeuren'

  • 2 uur geleden
  • 6
Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

  • Vandaag 10:59
  • 9
Leclerc voert druk op bij Verstappen: 'Nu is het jouw beurt om te trouwen!'

Leclerc voert druk op bij Verstappen: 'Nu is het jouw beurt om te trouwen!'

  • Vandaag 08:50
'F1 lijkt te buigen voor kritiek: verbrandingsmotor krijgt mogelijk weer grotere rol'

'F1 lijkt te buigen voor kritiek: verbrandingsmotor krijgt mogelijk weer grotere rol'

  • 2 uur geleden
Red Bull plaatst gave video voor deelname Verstappen aan 24h Nürburgring

Red Bull plaatst gave video voor deelname Verstappen aan 24h Nürburgring

  • Vandaag 12:10
Verstappen lyrisch over deelname 24h Nürburgring: "Heel lang op mijn bucketlist"

Verstappen lyrisch over deelname 24h Nürburgring: "Heel lang op mijn bucketlist"

  • Vandaag 09:44

Offgrid

12:36
Shownieuws blundert tijdens item over Verstappen en Piquet: "Zijn nog steeds getrouwd"
3-3
Hamilton kort voor GP Australië nog op romantische date met Kim Kardashian in de VS
26-2
Kelly Piquet geniet tijdens weekendje weg met Verstappen - maar heeft ook slecht nieuws
24-2
Voormalig F1-teambaas ontsnapt aan potentieel catastrofale vliegtuigramp

Net binnen

15:55
'Valse start' Russell zorgt voor ophef op social media: dit zeggen de regels
15:26
Honda-topman Watanabe komt met reactie op kritiek: "Zo kan het niet langer doorgaan"
14:54
'Wolff gaat de strijd met Horner aan en brengt bod uit op Alpine-aandelen'
14:20
Podcast
Fans opgeroepen tot geduld: 'Een positieve gedachte, klaar met dat negatieve gebeuren'
13:48
'F1 lijkt te buigen voor kritiek: verbrandingsmotor krijgt mogelijk weer grotere rol'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel' 2026-reglement

Verstappen springt gat in de lucht: '2026-reglement terug naar tekentafel'

Vandaag 10:59 9
Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië F1 WK-stand

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië

Gisteren 12:25
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6 GP Melbourne

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

Gisteren 06:26 6
Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten Oorlog Midden-Oosten

Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten

7 maart 2026 14:53 4
Ontdek het op Google Play
x