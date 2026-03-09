Shownieuws blundert tijdens item over Verstappen en Piquet: "Zijn nog steeds getrouwd"

Bij het tv-programma Shownieuws op SBS6 besprak Guido den Aantrekker, bekend als verslaggever van het weekblad Story, een item over Max Verstappen en Kelly Piquet. Den Aantrekker poogde wat achtergrondinformatie te geven over Kelly voor de kijkers thuis, maar sloeg de plank ietwat mis.

Het Formule 1-seizoen is weer begonnen en dus zal Verstappen de komende tijd weer veel vaker van huis zijn. Waar hij tijdens de winterstop nog relatief veel tijd door kon brengen met Kelly, Penelope en zijn eigen dochter Lily, moet de focus nu weer voornamelijk gelegd worden op de koningsklasse van de autosport. "Dat is ook weer even schakelen voor Kelly, zijn vrouw", zo trapt Shownieuws-presentatrice Dyantha Brooks het item af, om vervolgens het woord te geven aan Den Aantrekker. "Ja, ik ben natuurlijk van de afdeling human interest van echtgenotes van Formule 1-racers", zo begint hij met een dolletje, om vervolgens in te gaan op het onderwerp - waarin hij een klein gevalletje van fake news verspreidde.

Foutje over huwelijksstatus Nelson Piquet en Sylvia Tamsma

"Met Kelly gaat het heel erg goed", zo vervolgt hij zijn verhaal. "Nog heel even voor de kijkers thuis: het gaat om Kelly Piquet, de dochter van de legendarische Braziliaanse coureur, Nelson Piquet, die met Sylvia, een Nederlands topmodel, was getrouwd... Nog steeds trouwens." Maar daar slaat Den Aantrekker de plank mis. Hij heeft het over Sylvia Tamsma, de moeder van Kelly Piquet. En hoewel Den Aantrekker stelt dat ze "nog steeds" getrouwd is met Nelson Piquet, is dat al decennia niet meer het geval. Nelson Piquet en Sylvia Tamsma gingen al in 1993 uit elkaar, zo'n vijftien jaar nadat ze in het huwelijksbootje waren gestapt.

Nelson Piquet is al tijden samen met Viviane de Souza Leão

Nelson Piquet vormt inmiddels - alweer sinds 1998 - een stel met Viviane de Souza Leão, met wie hij ook getrouwd is en twee kinderen kreeg: Pedro en Marco. Dat Nelson dus "nog steeds getrouwd" zou zijn met de Nederlandse Tamsma, klopt dus niet. Een klein slippertje van Den Aantrekker dus - al zal de familie Piquet hem dit ongetwijfeld niet kwalijk nemen. Bekijk het desbetreffende item van Shownieuws hieronder:

