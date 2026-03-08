Olav Mol is positief verrast door de Grand Prix van Australië. Ondanks eerdere kritiek op de nieuwe koers van de Formule 1, kon de openingsrace in Melbourne de analist van het Ziggo Sport wel bekoren. "Ik heb me wel vermaakt, het viel me niet tegen", stelt Mol vast. Vooral over de openingsfase van de wedstrijd was hij te spreken.

De overwinning in Melbourne ging naar George Russell. De Brit bekroonde een dominant weekend voor Mercedes met een zege vanaf poleposition. Het team uit Brackley kende een droomstart van het nieuwe tijdperk door met debutant Kimi Antonelli ook de tweede plaats op te eisen. Max Verstappen kende een aanzienlijk lastiger weekend. Na een zware crash tijdens de eerste fase van de kwalificatie op zaterdag, moest de drievoudig wereldkampioen de race vanaf de twintigste plaats aanvangen. In een knappe inhaalrace knokte hij zich gedurende de middag terug naar de zesde positie, waarbij hij in de slotfase een intens duel uitvocht met Lando Norris.

Artikel gaat verder onder video

Vraagtekens bij inhaalacties

De race werd gekenmerkt door een ferm aantal van 120 inhaalacties, een direct gevolg van de nieuwe technische reglementen die dit jaar zijn ingevoerd. Met de introductie van de 'Manual Override Mode' en 'Active Aero' is het voor coureurs makkelijker geworden om elkaar te passeren. Mol plaatst echter zijn vraagtekens bij de aard van deze acties en vraagt zich af of het puur rijderskwaliteit is of puur energiemanagement. "Hoeveel grote ballenacties zaten daarbij? Hoeveel echte uitremacties zitten daarbij of hoeveel waren het omdat bij de één de batterij ophield en bij de ander niet?", aldus Mol. Eerder noemde hij de gevechten aan de kop van het veld al "nep", omdat de positiewisselingen volgens hem vooral werden gedreven door het tactisch vullen en legen van de batterijen.

Verdeeldheid in de paddock

De nieuwe dynamiek van de sport zorgt volgens Mol voor een duidelijke tweedeling op de grid. Terwijl de teams die vooraan eindigden logischerwijs tevreden zijn, heerst er elders meer scepsis. "Ze zullen bij Ferrari zeggen dat het een prima auto is en bij Mercedes roepen ze al helemaal halleluja. De rest zegt dat het wel ging, maar dat het niet van een leien dakje ging", legt hij uit. Die onvrede was onder meer hoorbaar bij Lando Norris. De McLaren-coureur, die als vijfde over de streep kwam, uitte felle kritiek op de nieuwe generatie auto's en bestempelde ze zelfs als de slechtste ooit.