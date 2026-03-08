close global

Arvid Lindblad, Racing Bulls, Australia, 2026

Lindblad sprakeloos na punten bij F1-debuut: 'Zo cool om met Verstappen te vechten'

Arvid Lindblad, Racing Bulls, Australia, 2026 — Foto: © IMAGO

Lindblad sprakeloos na punten bij F1-debuut: 'Zo cool om met Verstappen te vechten'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Arvid Lindblad maakte zijn Formule 1-debuut tijdens de Grand Prix van Australië. Hij heeft meteen punten verdiend door als achtste het zwart-witgeblokt te zien. De Red Bull-coureur van zusterteam Racing Bulls kan het in de mediapen in Melbourne eigenlijk niet geloven.

Lindblad had zich als negende gekwalificeerd op het Albert Park Circuit en hij kwam bij de start zo goed van zijn plek dat hij na de openingsronde vierde lag achter George Russell en de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Hij leek net een ervaren rot zoals hij zich langs Kimi Antonelli, Lando Norris en Isack Hadjar wurmde. Ondanks dat hij uiteindelijk terugzakte naar P8 achter Norris, Max Verstappen die bezig was met een inhaalrace, en Ollie Bearman, kan Lindblad zeer tevreden zijn.

Sprakeloos na debuut

"Voor de race was ik lekker aan het viben op de muziek, dus mentaal zat het in ieder geval goed", vertelde de jonge Brit, toen hij van Viaplay complimenten kreeg dat hij de hele zondag zo kalm was gebleven. "Daarna heb ik me geconcentreerd op de startprocedure en volgens mij deed ik dat goed. En de eerste ronde... Dat was waanzinnig, eerlijk gezegd. Ik ben sprakeloos, ik kan het niet omschrijven. Ik ging er gewoon vol voor. Ja, volgens mij heb ik de mensen wel laten zien dat ik niet zomaar terugdeins en dat ik er vol voor ga, als ik de kans krijg."

'Coole' gevechten met Norris en Verstappen

Lindblad blikte terug op de gevechten met Norris en Verstappen: "Die waren heel cool. Er was een moment in de race waarop ik Norris achter me had en hij worstelde om me in te halen. Ik dacht: 'O, mijn god. Kan ik vijfde of zesde finishen?' Uiteindelijk kwamen we een beetje in de knoei met de pace en zakten we wat terug, maar we hebben een goede race verreden en ik ben heel blij."

