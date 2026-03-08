Andrea Kimi Antonelli heeft zijn eerste podium van 2026 te pakken. Tijdens de Grand Prix van Australië finishte hij als tweede, achter winnaar en tevens teamgenoot George Russell. Hij verloor weliswaar flink wat plekken bij de start in Melbourne, maar herstelde zich daarna goed. Na afloop was Antonelli best wel te spreken over hoe de nieuwe reglementen hebben uitgepakt.

Antonelli kwalificeerde zich als tweede op Albert Park, maar deze positie was hij bij de start van de race al snel kwijt. Antonelli kwam niet goed weg en verloor meerdere plekken, onder meer aan de beide Ferrari's. Dat er uiteindelijk geen man overboord was, bleek wel toen de Italiaan bezig ging met het herstel. De nieuwe reglementen maakte het inhalen een stuk eenvoudiger, zo verklaarde hij na afloop. Volgens Antonelli is de inhaalmodus bijzonder krachtig en heeft hem dat geholpen de tweede plek weer terug te veroveren. Dit verklaarde hij bij de gridinterviews met Jenson Button, direct na afloop van de Grand Prix in Australië.

Antonelli te spreken over inhaalmogelijkheden in 2026

Antonelli is blij met hoe Mercedes het seizoen heeft kunnen aftrappen. "Het was de beste start die we ons kunnen wensen", zo begon hij. Over zijn eigen racestart was hij vanzelfsprekend minder te spreken. "De start zelf was zeer slecht, we verloren veel plekken, dus ik moest me herstellen. Maar uiteindelijk was het goed en ik kijk uit naar volgende week." Over de nieuwe reglementen had hij nog wel wat positiefs te melden, en dat is bijzonder, aangezien de coureurs de afgelopen dagen nauwelijks iets positief uit hun mond konden krijgen met betrekking tot de nieuwe auto's. "Het racen zelf was geweldig de eerste paar rondes. Het inhalen is zo krachtig. Aan het begin was het echt leuk. Nu pak ik even wat rust en dan op naar China", zo besloot Antonelli.

IT'S P2 FOR KIMI IN MELBOURNE! 🥈 pic.twitter.com/rAzVcrcFt4 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 8, 2026

