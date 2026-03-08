close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Kimi Antonelli in Melbourne

Antonelli te spreken over nieuwe regels na P2 in Melbourne: "Inhalen is zó krachtig"

Kimi Antonelli in Melbourne — Foto: © IMAGO

Antonelli te spreken over nieuwe regels na P2 in Melbourne: "Inhalen is zó krachtig"

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en internationale groei van GPFans NL.

Andrea Kimi Antonelli heeft zijn eerste podium van 2026 te pakken. Tijdens de Grand Prix van Australië finishte hij als tweede, achter winnaar en tevens teamgenoot George Russell. Hij verloor weliswaar flink wat plekken bij de start in Melbourne, maar herstelde zich daarna goed. Na afloop was Antonelli best wel te spreken over hoe de nieuwe reglementen hebben uitgepakt.

Antonelli kwalificeerde zich als tweede op Albert Park, maar deze positie was hij bij de start van de race al snel kwijt. Antonelli kwam niet goed weg en verloor meerdere plekken, onder meer aan de beide Ferrari's. Dat er uiteindelijk geen man overboord was, bleek wel toen de Italiaan bezig ging met het herstel. De nieuwe reglementen maakte het inhalen een stuk eenvoudiger, zo verklaarde hij na afloop. Volgens Antonelli is de inhaalmodus bijzonder krachtig en heeft hem dat geholpen de tweede plek weer terug te veroveren. Dit verklaarde hij bij de gridinterviews met Jenson Button, direct na afloop van de Grand Prix in Australië.

Antonelli te spreken over inhaalmogelijkheden in 2026

Antonelli is blij met hoe Mercedes het seizoen heeft kunnen aftrappen. "Het was de beste start die we ons kunnen wensen", zo begon hij. Over zijn eigen racestart was hij vanzelfsprekend minder te spreken. "De start zelf was zeer slecht, we verloren veel plekken, dus ik moest me herstellen. Maar uiteindelijk was het goed en ik kijk uit naar volgende week." Over de nieuwe reglementen had hij nog wel wat positiefs te melden, en dat is bijzonder, aangezien de coureurs de afgelopen dagen nauwelijks iets positief uit hun mond konden krijgen met betrekking tot de nieuwe auto's. "Het racen zelf was geweldig de eerste paar rondes. Het inhalen is zo krachtig. Aan het begin was het echt leuk. Nu pak ik even wat rust en dan op naar China", zo besloot Antonelli.

Gerelateerd

Mercedes Andrea Kimi Antonelli Kimi Antonelli Grand Prix van Australië Formule 1 Grand Prix van Australië Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Drama voor thuisheld Piastri: crash op weg naar startgrid

Drama voor thuisheld Piastri: crash op weg naar startgrid

  • 2 uur geleden
  • 4
Russell wijst naar Verstappen: "Hij had met ons om de pole geknokt"

Russell wijst naar Verstappen: "Hij had met ons om de pole geknokt"

  • Gisteren 10:21
  • 9
Kwalificatie Verstappen voorbij: Nederlander vliegt van de baan in Q1

Kwalificatie Verstappen voorbij: Nederlander vliegt van de baan in Q1

  • Gisteren 06:14
  • 11
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

  • Gisteren 12:14
  • 8
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"

Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"

  • Gisteren 11:10
  • 14
Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'

Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'

  • Gisteren 08:35
  • 16

Grand Prix van Australië

06:43
Russell wil dat FIA sleutelt aan regels na zege in Melbourne: 'Daar moet de FIA naar kijken'
06:42
Antonelli te spreken over nieuwe regels na P2 in Melbourne: "Inhalen is zó krachtig"
06:26
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

Net binnen

06:49
Leclerc zakte naar P3 na geweldige start in Australië: 'Brutaal wat de FIA met de startlichten deed'
06:43
Russell wil dat FIA sleutelt aan regels na zege in Melbourne: 'Daar moet de FIA naar kijken'
06:26
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6
05:32
Debuutdrama voor Hadjar: Red Bull Ford-motor begeeft het in Melbourne
05:22
FIA deelt stop-and-go-penalty uit aan Colapinto in Australië
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6 GP Melbourne

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

39 minuten geleden 4
Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten Oorlog Midden-Oosten

Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten

Gisteren 14:53 4
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk" "Slechtste auto's ooit"

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

Gisteren 12:14 8
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden" Grote ontevredenheid

Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"

Gisteren 11:10 14
Ontdek het op Google Play
x