close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
George Russell, Australian GP, 2026, generic

Russell wil dat FIA sleutelt aan regels na zege in Melbourne: 'Daar moet de FIA naar kijken'

George Russell, Australian GP, 2026, generic — Foto: © IMAGO

Russell wil dat FIA sleutelt aan regels na zege in Melbourne: 'Daar moet de FIA naar kijken'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

George Russell heeft zijn zesde zege uit zijn carrière gepakt door de Grand Prix van Australië te winnen. De Engelsman leidt daardoor logischerwijs het kampioenschap na één race en kende in de openingsfase nog een flinke knokpartij met Charles Leclerc en, even later, Lewis Hamilton.

De polesitter verloor nadat de startlichten uitgingen de koppositie aan Charles Leclerc. De Ferrari’s hadden in Bahrein al laten zien dat zij beschikken over een ‘superstart’, en dat bleek ook in Melbourne. Na diverse knokpartijen tussen Russell en Leclerc moest laatstgenoemde zich uiteindelijk gewonnen geven. Russell wist uiteindelijk voor teamgenoot Kimi Antonelli te blijven en weet na de poleposition van zaterdag ook op zondag te knallen met de overwinning in de Grand Prix van Australië.

Russell wijst naar intens gevecht met Leclerc

Russell legt uit dat ook hij genoot van het gevecht met de Ferrari’s: "Het was ongelooflijk en een geweldig gevecht aan het begin. We wisten dat het een uitdaging zou worden. Toen ik op de grid stond, zag ik mijn batterijniveau en er zat bijna niets meer in. Dan krijg je zo'n start en daarna dus een heel intens gevecht met Charles." Wel is hij voor zijn collega uit Monaco en teamgenoot Antonelli over de streep gekomen, wat voor de nodige opluchting zorgde. "Ik ben zo blij dat ik over de streep ben gekomen, maar ik moet het hele team bedanken. Het duurde even voordat we zo’n auto hadden. We hadden het seizoen niet beter kunnen beginnen", gaat hij verder.

Het gevecht was intens, maar Russell onthult dat hij al verwachtte dat het een jojo-gevecht zou worden: "Ben blij dat jullie ervan hebben genoten. We hadden al een idee dat het een soort jojo-gevecht zou zijn. Zodra één van ons op kop lag, was het moeilijk om die positie vast te houden."

Wel erkent hij dat de FIA hier en daar nog wat moet tweaken aan het nieuwe reglement: "Met de straight-mode heb je veel onderstuur in de bochten. Dat moet de FIA echt verbeteren, want het was een beetje raar. We hebben het gelukkig heelhuids gehaald." Over de boordradio was de overwinnaar ook helder: "Ik hou van deze auto, ik hou van deze motor.

Gerelateerd

Mercedes George Russell Grand Prix van Australië Russell Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Drama voor thuisheld Piastri: crash op weg naar startgrid

Drama voor thuisheld Piastri: crash op weg naar startgrid

  • 2 uur geleden
  • 4
Russell wijst naar Verstappen: "Hij had met ons om de pole geknokt"

Russell wijst naar Verstappen: "Hij had met ons om de pole geknokt"

  • Gisteren 10:21
  • 9
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

  • Gisteren 12:14
  • 8
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"

Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"

  • Gisteren 11:10
  • 14
Concurrentie ziet Mercedes domineren, eist antwoorden van FIA: 'Waarom is er niet ingegrepen?'

Concurrentie ziet Mercedes domineren, eist antwoorden van FIA: 'Waarom is er niet ingegrepen?'

  • Gisteren 09:29
  • 15
Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'

Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'

  • Gisteren 08:35
  • 16

Grand Prix van Australië

06:43
Russell wil dat FIA sleutelt aan regels na zege in Melbourne: 'Daar moet de FIA naar kijken'
06:42
Antonelli te spreken over nieuwe regels na P2 in Melbourne: "Inhalen is zó krachtig"
06:26
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

Net binnen

06:49
Leclerc zakte naar P3 na geweldige start in Australië: 'Brutaal wat de FIA met de startlichten deed'
06:42
Antonelli te spreken over nieuwe regels na P2 in Melbourne: "Inhalen is zó krachtig"
06:26
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6
05:32
Debuutdrama voor Hadjar: Red Bull Ford-motor begeeft het in Melbourne
05:22
FIA deelt stop-and-go-penalty uit aan Colapinto in Australië
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6 GP Melbourne

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

39 minuten geleden 4
Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten Oorlog Midden-Oosten

Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten

Gisteren 14:53 4
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk" "Slechtste auto's ooit"

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

Gisteren 12:14 8
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden" Grote ontevredenheid

Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"

Gisteren 11:10 14
Ontdek het op Google Play
x