Russell wil dat FIA sleutelt aan regels na zege in Melbourne: 'Daar moet de FIA naar kijken'
Russell wil dat FIA sleutelt aan regels na zege in Melbourne: 'Daar moet de FIA naar kijken'
George Russell heeft zijn zesde zege uit zijn carrière gepakt door de Grand Prix van Australië te winnen. De Engelsman leidt daardoor logischerwijs het kampioenschap na één race en kende in de openingsfase nog een flinke knokpartij met Charles Leclerc en, even later, Lewis Hamilton.
De polesitter verloor nadat de startlichten uitgingen de koppositie aan Charles Leclerc. De Ferrari’s hadden in Bahrein al laten zien dat zij beschikken over een ‘superstart’, en dat bleek ook in Melbourne. Na diverse knokpartijen tussen Russell en Leclerc moest laatstgenoemde zich uiteindelijk gewonnen geven. Russell wist uiteindelijk voor teamgenoot Kimi Antonelli te blijven en weet na de poleposition van zaterdag ook op zondag te knallen met de overwinning in de Grand Prix van Australië.
Russell wijst naar intens gevecht met Leclerc
Russell legt uit dat ook hij genoot van het gevecht met de Ferrari’s: "Het was ongelooflijk en een geweldig gevecht aan het begin. We wisten dat het een uitdaging zou worden. Toen ik op de grid stond, zag ik mijn batterijniveau en er zat bijna niets meer in. Dan krijg je zo'n start en daarna dus een heel intens gevecht met Charles." Wel is hij voor zijn collega uit Monaco en teamgenoot Antonelli over de streep gekomen, wat voor de nodige opluchting zorgde. "Ik ben zo blij dat ik over de streep ben gekomen, maar ik moet het hele team bedanken. Het duurde even voordat we zo’n auto hadden. We hadden het seizoen niet beter kunnen beginnen", gaat hij verder.
Het gevecht was intens, maar Russell onthult dat hij al verwachtte dat het een jojo-gevecht zou worden: "Ben blij dat jullie ervan hebben genoten. We hadden al een idee dat het een soort jojo-gevecht zou zijn. Zodra één van ons op kop lag, was het moeilijk om die positie vast te houden."
Wel erkent hij dat de FIA hier en daar nog wat moet tweaken aan het nieuwe reglement: "Met de straight-mode heb je veel onderstuur in de bochten. Dat moet de FIA echt verbeteren, want het was een beetje raar. We hebben het gelukkig heelhuids gehaald." Over de boordradio was de overwinnaar ook helder: "Ik hou van deze auto, ik hou van deze motor.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"
- Gisteren 12:14
- 8
Concurrentie ziet Mercedes domineren, eist antwoorden van FIA: 'Waarom is er niet ingegrepen?'
- Gisteren 09:29
- 15
Grand Prix van Australië
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6
Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"
Net binnen
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6
- 39 minuten geleden
- 4
Leclerc zakte naar P3 na geweldige start in Australië: 'Brutaal wat de FIA met de startlichten deed'
- 16 minuten geleden
Russell wil dat FIA sleutelt aan regels na zege in Melbourne: 'Daar moet de FIA naar kijken'
- 22 minuten geleden
Antonelli te spreken over nieuwe regels na P2 in Melbourne: "Inhalen is zó krachtig"
- 23 minuten geleden
Debuutdrama voor Hadjar: Red Bull Ford-motor begeeft het in Melbourne
- 1 uur geleden
FIA deelt stop-and-go-penalty uit aan Colapinto in Australië
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari