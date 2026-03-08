George Russell heeft zijn zesde zege uit zijn carrière gepakt door de Grand Prix van Australië te winnen. De Engelsman leidt daardoor logischerwijs het kampioenschap na één race en kende in de openingsfase nog een flinke knokpartij met Charles Leclerc en, even later, Lewis Hamilton.

De polesitter verloor nadat de startlichten uitgingen de koppositie aan Charles Leclerc. De Ferrari’s hadden in Bahrein al laten zien dat zij beschikken over een ‘superstart’, en dat bleek ook in Melbourne. Na diverse knokpartijen tussen Russell en Leclerc moest laatstgenoemde zich uiteindelijk gewonnen geven. Russell wist uiteindelijk voor teamgenoot Kimi Antonelli te blijven en weet na de poleposition van zaterdag ook op zondag te knallen met de overwinning in de Grand Prix van Australië.

Russell wijst naar intens gevecht met Leclerc

Russell legt uit dat ook hij genoot van het gevecht met de Ferrari’s: "Het was ongelooflijk en een geweldig gevecht aan het begin. We wisten dat het een uitdaging zou worden. Toen ik op de grid stond, zag ik mijn batterijniveau en er zat bijna niets meer in. Dan krijg je zo'n start en daarna dus een heel intens gevecht met Charles." Wel is hij voor zijn collega uit Monaco en teamgenoot Antonelli over de streep gekomen, wat voor de nodige opluchting zorgde. "Ik ben zo blij dat ik over de streep ben gekomen, maar ik moet het hele team bedanken. Het duurde even voordat we zo’n auto hadden. We hadden het seizoen niet beter kunnen beginnen", gaat hij verder.

Het gevecht was intens, maar Russell onthult dat hij al verwachtte dat het een jojo-gevecht zou worden: "Ben blij dat jullie ervan hebben genoten. We hadden al een idee dat het een soort jojo-gevecht zou zijn. Zodra één van ons op kop lag, was het moeilijk om die positie vast te houden."

Wel erkent hij dat de FIA hier en daar nog wat moet tweaken aan het nieuwe reglement: "Met de straight-mode heb je veel onderstuur in de bochten. Dat moet de FIA echt verbeteren, want het was een beetje raar. We hebben het gelukkig heelhuids gehaald." Over de boordradio was de overwinnaar ook helder: "Ik hou van deze auto, ik hou van deze motor.

