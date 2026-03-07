Pierre Waché, de technisch directeur van Red Bull Racing, is eigenlijk helemaal niet ontevreden over de kwalificatie in Australië. Natuurlijk had de Fransman graag gezien dat Max Verstappen ook kon knokken om de pole position, maar in gesprek met Auto Motor und Sport legt Waché uit dat, hoewel Mercedes er momenteel wat onaantastbaar uitziet, Red Bull nog iets in petto heeft.

Het sluit enigszins aan bij de woorden van polesitter George Russell. Die vertelde namelijk na de kwalificatie dat hij aan het tempo van Isack Hadjar kon zien dat, als Verstappen had kunnen meedoen in Q3, een gevecht om de pole position er mogelijk had ingezeten. Desalniettemin heeft Mercedes de afgelopen weken zitten sandbaggen en Hadjar heeft weliswaar de derde tijd gereden, maar kijkt tegen een gat van meer dan zeven tienden ten opzichte van de poletijd aan. Toch is Waché optimistisch.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull kan nog veel winnen met chassis

De technisch directeur stelt dat Red Bull er met de Ford-motor prima voorstaat. Ook de cijfers tonen aan dat de krachtbron niet heel ver achter die van Mercedes zit. Daarom stelt Waché ook dat Red Bull nog echt wel een kans heeft om Mercedes dit seizoen uit te dagen: "De strijd is nog niet gestreden. Het verschil is te overbruggen." Het grote winstpunt ziet Waché dan ook niet in de power unit, maar eerder aan de chassiskant: "Met het chassis hebben we meer speelruimte."

Gerelateerd