F1-commentator Olav Mol heeft zich toch wel geërgerd aan de graphics die tijdens de sessies worden getoond. Zo heeft Mol gezien dat Formula One Management iedere keer de snelheid van de coureurs weghaalt zodra ze aan het einde van het rechte stuk zijn.

Het nieuwe tijdperk in de Formule 1 is dit weekend dan eindelijk afgetrapt in Australië. De grote zorg bij de nieuwe wagens is het wegvallen van het elektrische vermogen aan het einde van een recht stuk. Het zogeheten 'superclipping' speelt dan op en ook tijdens het polerondje van George Russell was te zien dat de Engelsman meters vóór de originele remzones al energie aan het besparen is. Het zorgt voor een wat gek beeld, waarbij coureurs niet meer voluit gaan, maar vooral de energie verdelen over één rondje.

Kritiek Olav Mol

Het nieuwe rijden is voor de coureurs nog even wennen, maar de fans worden er door de FOM niet van op de hoogte gebracht. Mol stelt op X dat de FOM een doorzichtig spelletje speelt: "Redelijk doorzichtig dat FOM de graphic met de snelheid weghaalt vlak voor de dramatische daling…. Fans zijn niet gek; je hoort het volle vermogen verdwijnen. Niet F1 waardig in mijn optiek."

Daarnaast was het al de verwachting dat de nieuwe auto's langzamer zouden zijn dan de vorige generatie. Zo is het polerondje van Russell zo'n drie seconden langzamer dan de tijd van vorig jaar. Daarom vindt Mol ook dat de sport hiermee echt de plank heeft misgeslagen: "Laten we nieuwe regels maken met veel onderhuidse techniek waar de fan niets van kan zien maar wel dat we kunnen zeggen dat we lekker duurzaam zijn en zo. Goede keus F1: not!!"

Redelijk doorzichtig dat FOM de graphic met de snelheid weghaalt vlak voor de dramatische daling…. Fans zjjn niet gek; je hoort het volle vermogen verdwijnen. Niet F1 waardig in mijn optiek😱 https://t.co/HiCDNT3hJp — Olav Mol®️ (@Olav_Mol) March 7, 2026

