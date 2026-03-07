Olav Mol ergert zich groen en geel aan FOM: "Niet F1 waardig in mijn optiek"
Olav Mol ergert zich groen en geel aan FOM: "Niet F1 waardig in mijn optiek"
F1-commentator Olav Mol heeft zich toch wel geërgerd aan de graphics die tijdens de sessies worden getoond. Zo heeft Mol gezien dat Formula One Management iedere keer de snelheid van de coureurs weghaalt zodra ze aan het einde van het rechte stuk zijn.
Het nieuwe tijdperk in de Formule 1 is dit weekend dan eindelijk afgetrapt in Australië. De grote zorg bij de nieuwe wagens is het wegvallen van het elektrische vermogen aan het einde van een recht stuk. Het zogeheten 'superclipping' speelt dan op en ook tijdens het polerondje van George Russell was te zien dat de Engelsman meters vóór de originele remzones al energie aan het besparen is. Het zorgt voor een wat gek beeld, waarbij coureurs niet meer voluit gaan, maar vooral de energie verdelen over één rondje.
Kritiek Olav Mol
Het nieuwe rijden is voor de coureurs nog even wennen, maar de fans worden er door de FOM niet van op de hoogte gebracht. Mol stelt op X dat de FOM een doorzichtig spelletje speelt: "Redelijk doorzichtig dat FOM de graphic met de snelheid weghaalt vlak voor de dramatische daling…. Fans zijn niet gek; je hoort het volle vermogen verdwijnen. Niet F1 waardig in mijn optiek."
Daarnaast was het al de verwachting dat de nieuwe auto's langzamer zouden zijn dan de vorige generatie. Zo is het polerondje van Russell zo'n drie seconden langzamer dan de tijd van vorig jaar. Daarom vindt Mol ook dat de sport hiermee echt de plank heeft misgeslagen: "Laten we nieuwe regels maken met veel onderhuidse techniek waar de fan niets van kan zien maar wel dat we kunnen zeggen dat we lekker duurzaam zijn en zo. Goede keus F1: not!!"
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'
- 3 uur geleden
- 10
Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"
- 3 uur geleden
- 20
Verstappen verklaart uitschakeling kwalificatie Australië: "Nog nooit zoiets meegemaakt"
- Vandaag 07:55
- 8
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"
Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"
Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'
Net binnen
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"
- 9 minuten geleden
Verstappen luidt noodklok in Australië: "Bijna op punt dat je niet wil rijden"
- 1 uur geleden
- 8
Olav Mol ergert zich groen en geel aan FOM: "Niet F1 waardig in mijn optiek"
- 28 minuten geleden
Fans schrikken van crash Verstappen: 'Geen fan van Max, maar dit is niet zijn schuld'
- 1 uur geleden
Gigantisch drama voor Verstappen in Melbourne, Russell pakt eerste pole van 2026
- Vandaag 07:22
FIA neemt beslissing over deelname Stroll aan Grand Prix van Australië
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari