De kwalificatie op het Albert Park Street Circuit zit erop en het team van Mercedes heeft laten zien dat het momenteel de beste papieren in handen heeft. Voor Max Verstappen wordt het zondag een inhaalrace, want de Nederlander zal vanuit de achterhoede moeten starten na zijn schuiver in Q1.
Waar Mercedes tijdens de testdagen nog vreesde voor Red Bull Racing, blijkt tijdens de kwalificatie dat de Zilverpijlen het snelste pakket hebben. George Russell was met een 1:18.518 namelijk de snelste en zal de Grand Prix van Australië vanaf poleposition starten. Naast hem staat teamgenoot Kimi Antonelli, die bijna drie tienden tekortkwam. Isack Hadjar is voorlopig de beste Red Bull Racing-coureur en start zondag vanaf P3, naast Charles Leclerc. Oscar Piastri kon voor het thuispubliek niet meer dan de vijfde tijd rijden, en wereldkampioen Lando Norris start vanaf P6. Lewis Hamilton zag er het hele weekend snel uit, maar moet genoegen nemen met P7. Liam Lawson heeft de achtste tijd gereden en debutant Arvid Lindblad vertrekt vanaf de negende positie. Gabriel Bortoleto maakt de top tien compleet en laat zien dat Audi over de snelheid beschikt.
Nico Hülkenberg begint de Grand Prix van Australië vanaf de elfde stek, voor Oliver Bearman, die zijn teamgenoot afgetroefd heeft. Esteban Ocon start vanaf P13, Pierre Gasly vanaf P14 en Alexander Albon is op P15 de snelste Williams. Franco Colapinto kwam uiteindelijk niet verder dan de zestiende tijd en op P17 vinden we Fernando Alonso terug.
Sergio Pérez begint de race vanaf P18, voor Valtteri Bottas. Verstappen vinden we vervolgens terug op P20, naast oud-teamgenoot Carlos Sainz, die vanaf P21 zal vertrekken. Lance Stroll staat in de voorlopige startopstelling nog op P22, maar moet nog goedkeuring krijgen van de FIA om te mogen racen, omdat hij niet heeft voldaan aan de 107-procentregel.
