Gemengde gevoelens bij Red Bull na crash Verstappen: "We maakten ons zorgen"
Gemengde gevoelens bij Red Bull na crash Verstappen: "We maakten ons zorgen"
Laurent Mekies heeft gemengde gevoelens overgehouden aan de zaterdag van de F1 Grand Prix van Australië. Hij is opgetogen over de derde plaats in de kwalificatie voor Isack Hadjar, maar tegelijkertijd is het balen dat Max Verstappen in de bandenstapels terechtkwam. De Franse topman vindt het zonde.
Mercedes domineerde de kwalificatie op het Albert Park Circuit met de pole position voor George Russell en de tweede plek voor Kimi Antonelli. De laatstgenoemde liep vertraging op in Q1, omdat de monteurs hard aan het werk waren om de auto te repareren na de zware crash in de derde vrije training. Verstappen maakte zelf ook een crash mee, maar dan in de kwalificatie en dus kon de Limburger geen rondetijd neerzetten. Hadjar bleef ondertussen uit de problemen en versloeg de Ferrari's en McLarens voor de derde positie.
Beste nieuws is dat Verstappen ongedeerd is
"We moeten er nog onderzoek naar doen", liet Mekies na de kwalificatie weten tegenover Viaplay. "Het zag er wel heel plotseling uit, een beetje te plotseling. We gaan het analyseren en ik weet zeker dat we er volledig achter gaan komen." Verstappen had over de boardradio laten weten dat de achteras uit het niets blokkeerde. Toen hij uitstapte, schudde hij met zijn handen, omdat hij tijdens de crash zijn stuur had vastgehouden. Red Bull was bang dat Verstappen een handblessure had opgelopen, vergelijkbaar met Daniel Ricciardo op Zandvoort een paar jaar geleden.
Mekies vervolgde: "Het is zonde, want... Het belangrijkste is, is dat Max oké is. We maakten ons zorgen, toen hij uit de auto stapte. Hij is oké, dat is het beste nieuws. Met Isack hebben we gezien dat de snelheid er wel is, dus morgen gaan we gewoon met beide auto's het gevecht aan." Mekies kan bevestigen dat Verstappen geen serieuze blessure aan de crash heeft overgehouden en bevestigt daarmee dat de viervoudig wereldkampioen op zondag dus kan deelnemen aan de race in Melbourne.
Mekies trots op Hadjar
De teambaas is "superblij" met de prestatie van Hadjar: "Hij is pas net bij ons begonnen, maar wat een begin. Na alle tijd en energie die hij erin heeft gestoken om zich zo snel mogelijk aan te passen aan het team en de auto gedurende de afgelopen winter... Niemand is perfect. We gaan een steile leercurve tegemoet bij de ontwikkeling van het chassis, bij de ontwikkeling van de power unit, bij de ontwikkeling van de coureur, en dat doen we allemaal samen. Hij verdient het om P3 te pakken na alles wat hij de afgelopen winter heeft gedaan."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'
- 1 uur geleden
- 10
Verstappen verklaart uitschakeling kwalificatie Australië: "Nog nooit zoiets meegemaakt"
- 2 uur geleden
- 8
LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Australië: Russell snelste in Q3, Verstappen P20 na crash
- Vandaag 06:00
- 6
Wolff reageert na Mercedes één-twee: "Ik dacht dat het helemaal niet realistisch zou zijn"
- 2 uur geleden
- 4
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"
Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'
Gigantisch drama voor Verstappen in Melbourne, Russell pakt eerste pole van 2026
Russell snelste in chaotische derde training in Australië, mega-klapper voor Antonelli
Net binnen
Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"
- 54 minuten geleden
- 5
Gigantisch drama voor Verstappen in Melbourne, Russell pakt eerste pole van 2026
- 2 uur geleden
VIDEO | Verstappen verklaart uitschakeling kwalificatie: "Nog nooit zoiets meegemaakt" l GPFans News
- 13 minuten geleden
Mercedes krijgt boete van FIA na kwalificatie voor Grand Prix van Australië
- 33 minuten geleden
- 3
Concurrentie ziet Mercedes domineren, eist antwoorden van FIA: 'Waarom is er niet ingegrepen?'
- 47 minuten geleden
- 9
Dit is de voorlopige startopstelling van de Grand Prix van Australië
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari