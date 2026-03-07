Laurent Mekies heeft gemengde gevoelens overgehouden aan de zaterdag van de F1 Grand Prix van Australië. Hij is opgetogen over de derde plaats in de kwalificatie voor Isack Hadjar, maar tegelijkertijd is het balen dat Max Verstappen in de bandenstapels terechtkwam. De Franse topman vindt het zonde.

Mercedes domineerde de kwalificatie op het Albert Park Circuit met de pole position voor George Russell en de tweede plek voor Kimi Antonelli. De laatstgenoemde liep vertraging op in Q1, omdat de monteurs hard aan het werk waren om de auto te repareren na de zware crash in de derde vrije training. Verstappen maakte zelf ook een crash mee, maar dan in de kwalificatie en dus kon de Limburger geen rondetijd neerzetten. Hadjar bleef ondertussen uit de problemen en versloeg de Ferrari's en McLarens voor de derde positie.

Beste nieuws is dat Verstappen ongedeerd is

"We moeten er nog onderzoek naar doen", liet Mekies na de kwalificatie weten tegenover Viaplay. "Het zag er wel heel plotseling uit, een beetje te plotseling. We gaan het analyseren en ik weet zeker dat we er volledig achter gaan komen." Verstappen had over de boardradio laten weten dat de achteras uit het niets blokkeerde. Toen hij uitstapte, schudde hij met zijn handen, omdat hij tijdens de crash zijn stuur had vastgehouden. Red Bull was bang dat Verstappen een handblessure had opgelopen, vergelijkbaar met Daniel Ricciardo op Zandvoort een paar jaar geleden.

Mekies vervolgde: "Het is zonde, want... Het belangrijkste is, is dat Max oké is. We maakten ons zorgen, toen hij uit de auto stapte. Hij is oké, dat is het beste nieuws. Met Isack hebben we gezien dat de snelheid er wel is, dus morgen gaan we gewoon met beide auto's het gevecht aan." Mekies kan bevestigen dat Verstappen geen serieuze blessure aan de crash heeft overgehouden en bevestigt daarmee dat de viervoudig wereldkampioen op zondag dus kan deelnemen aan de race in Melbourne.

Mekies trots op Hadjar

De teambaas is "superblij" met de prestatie van Hadjar: "Hij is pas net bij ons begonnen, maar wat een begin. Na alle tijd en energie die hij erin heeft gestoken om zich zo snel mogelijk aan te passen aan het team en de auto gedurende de afgelopen winter... Niemand is perfect. We gaan een steile leercurve tegemoet bij de ontwikkeling van het chassis, bij de ontwikkeling van de power unit, bij de ontwikkeling van de coureur, en dat doen we allemaal samen. Hij verdient het om P3 te pakken na alles wat hij de afgelopen winter heeft gedaan."

