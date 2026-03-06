Voor Max Verstappen is het duidelijk dat Red Bull nog flink aan de bak moet in Australië. De Nederlander wist de eerste training nog als derde af te sluiten, maar noteerde een P6 nadat de vlag was gevallen voor de tweede oefensessie.

Vooral in die tweede sessie bleek dat Red Bull toch wel even aan het worstelen was. Zo vertoonde de Red Bull-Ford-motor bij Arvid Lindblad al enkele problemen, terwijl Verstappen in de openingsfase van de tweede training zijn motor stil zag vallen bij het uitrijden van de pitstraat. Nadat die problemen waren verholpen, kon hij alsnog de baan op, waarbij het allemaal niet vlekkeloos verliep. Uiteindelijk was de zesde tijd het maximale haalbare, nadat de Nederlander eerder in de training ook de wagen wat beschadigde na een uitstapje in bocht tien.

Verstappen duidelijk: 'Er is werk aan de winkel

Verstappen.com citeert: "In de eerste vrije training hebben we een flink aantal ronden kunnen rijden, maar in de tweede liepen we tegen een paar problemen aan. We werken eraan om de afstelling van de auto te optimaliseren en hadden wat moeite met de grip." Daarbij benadrukt Verstappen dat er vooral nog flink wat werk aan de winkel is voor het team: "We zijn ook in de grindbak terechtgekomen. We hebben geen volledige dag zonder problemen kunnen rijden, maar qua snelheid staan we waar ik verwacht had. Er is nog veel werk aan de winkel en we zullen vannacht analyseren wat er werkte en wat we kunnen verbeteren. Dat is de realiteit op dit moment."

Very happy to be back here!! We didn’t have the cleanest day on track unfortunately, plenty to analyse and improve 💪 pic.twitter.com/H3cyiEI87Y — Max Verstappen (@Max33Verstappen) March 6, 2026

