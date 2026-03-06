Verstappen wijst naar rommelige dag: "Geen volledige dag zonder problemen kunnen rijden"
Verstappen wijst naar rommelige dag: "Geen volledige dag zonder problemen kunnen rijden"
Voor Max Verstappen is het duidelijk dat Red Bull nog flink aan de bak moet in Australië. De Nederlander wist de eerste training nog als derde af te sluiten, maar noteerde een P6 nadat de vlag was gevallen voor de tweede oefensessie.
Vooral in die tweede sessie bleek dat Red Bull toch wel even aan het worstelen was. Zo vertoonde de Red Bull-Ford-motor bij Arvid Lindblad al enkele problemen, terwijl Verstappen in de openingsfase van de tweede training zijn motor stil zag vallen bij het uitrijden van de pitstraat. Nadat die problemen waren verholpen, kon hij alsnog de baan op, waarbij het allemaal niet vlekkeloos verliep. Uiteindelijk was de zesde tijd het maximale haalbare, nadat de Nederlander eerder in de training ook de wagen wat beschadigde na een uitstapje in bocht tien.
Verstappen duidelijk: 'Er is werk aan de winkel
Verstappen.com citeert: "In de eerste vrije training hebben we een flink aantal ronden kunnen rijden, maar in de tweede liepen we tegen een paar problemen aan. We werken eraan om de afstelling van de auto te optimaliseren en hadden wat moeite met de grip." Daarbij benadrukt Verstappen dat er vooral nog flink wat werk aan de winkel is voor het team: "We zijn ook in de grindbak terechtgekomen. We hebben geen volledige dag zonder problemen kunnen rijden, maar qua snelheid staan we waar ik verwacht had. Er is nog veel werk aan de winkel en we zullen vannacht analyseren wat er werkte en wat we kunnen verbeteren. Dat is de realiteit op dit moment."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Russell vertrouwt Verstappen en co niet: "Verdacht, heb er moeite mee het te begrijpen"
- Gisteren 21:24
- 9
Verstappen lijkt maling te hebben aan oorlogsgebied: data onthult vliegreis boven Saoedi-Arabië
- 3 maart 2026 15:51
- 7
Mekies reageert op problemen bij Verstappen in Australië: "We hebben het geïdentificeerd"
- 2 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Rommelige tweede training voor Verstappen, Piastri dicteert tempo in Melbourne
Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië
'F1-races in Midden-Oosten kunnen strategisch doelwit worden van Iran'
Dit zijn de 'straight mode' en 'overtake' zones voor de Grand Prix van Australië
Net binnen
Monaghan wijst naar RB22: "Prestaties auto verbeteren richting kwalificatie'
- 22 minuten geleden
FIA buigt zich over 'gevaarlijke actie' Colapinto, waardoor Hamilton moest uitwijken
- 51 minuten geleden
FIA velt oordeel over Russell na twee incidenten tijdens training GP Australië
- 1 uur geleden
- 5
Verstappen wijst naar rommelige dag: "Geen volledige dag zonder problemen kunnen rijden"
- 1 uur geleden
- 1
VIDEO | Newey machteloos door Honda-problemen: 'Twee van de vier batterijen nu ook kapot'
- 1 uur geleden
- 1
Mekies reageert op problemen bij Verstappen in Australië: "We hebben het geïdentificeerd"
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari