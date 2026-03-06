Voor Max Verstappen was de tweede training niet optimaal. Zo wist de Nederlander weliswaar de zesde tijd neer te zetten, maar hij verloor in de openingsfase van de sessie veel tijd door het stilvallen van de RB22 in de pitstraat. Daarnaast kende de Red Bull-coureur ook nog een hachelijk momentje in de grindbak van bocht tien, waarbij hij de nieuwe wagen beschadigde.

Red Bull kwam aardig voor de dag op vrijdag in Melbourne. Tijdens de eerste oefensessie noteerde Verstappen de derde tijd, terwijl P6 het maximaal haalbare was tijdens VT2. Isack Hadjar kende overigens geen problemen en nestelde zichzelf op P9. Hoewel de Red Bull Ford tijdens de testweken betrouwbaar oogde, waren er niet alleen problemen bij Verstappen; in de eerste training zag ook Arvid Lindblad het vermogen van de power unit wegvallen bij het uitrijden van de pitstraat.

Problemen Red Bull Ford

Toen het licht op groen ging voor VT2 in Melbourne, wilde Verstappen direct meters maken. Toch viel de RB22 al stil voordat hij het einde van de pitstraat had bereikt. De monteurs van Red Bull duwden de wagen terug richting de pitbox, en na een kwartiertje sleutelen verscheen de Nederlander alsnog op de baan. Terwijl de rest van het veld al bezig was met de kwalificatieruns, reed Verstappen nog rond op de gele banden. In de slotfase kwam hij met het rode rubber de baan op en kende daar opnieuw een hachelijk momentje. Verstappen raakte de kerbstone aan de binnenkant van bocht tien en schoot daardoor net iets te ver door aan de buitenkant van de baan, waardoor een ritje door de grindbak onvermijdelijk was.

Schade naar aanleiding van uitstapje

Diverse onderdelen vlogen van de auto en volgens Ted Kravitz was de schade aanzienlijk, zo vertelt hij bij Sky Sports F1: "Ze hebben de telemetriegegevens gezien waaruit blijkt dat Max de vloer heeft vernield. Er zit gras op de voorvleugel en het voorste deel van de vloer. Max heeft de bargeboard en de T-tray beschadigd." Toch hoeft dit verder geen gevolgen te hebben voor Verstappen. De derde en tevens laatste vrije training vindt vannacht pas plaats, dus Red Bull heeft voldoende tijd om de onderdelen te vervangen.

