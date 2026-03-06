In aanloop naar de F1 Grand Prix van Australië heeft de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) bevestigd dat de startprocedure is gewijzigd. Het wordt doorgevoerd naar aanleiding van zorgen over de veiligheid bij de start. Coureurs hebben namelijk meer tijd nodig op de grid om met maximaal vermogen richting de eerste bocht te stormen.

Er wordt dit weekend in Melbourne voor het eerst geracet met de nieuwe technische reglementen en deze hebben een grote impact op de startprocedure. De Formule 1-bolides hebben namelijk een turbo, en Max Verstappen en zijn collega's moeten deze laten 'opspoelen' - het op toeren laten komen van de turbine door de uitlaatgassen om lucht samen te persen en daarmee al het vermogen tot je beschikking hebben. Dit proces duurt echter een stuk langer vanaf het 2026-seizoen. Dat komt door de verwijdering van de ingewikkelde en dure MGU-H.

Artikel gaat verder onder video

Extra lange startprocedure

De FIA heeft om die reden de startprocedure aangepast. Hier werd tijdens de testdagen in Bahrein al mee geoefend en het wordt direct voor de seizoensopener in Australië doorgevoerd. Wedstrijdleider Rui Marques heeft dit via de officiële notities bekendgemaakt. "Voor een veilig en ordelijk verloop van de wedstrijd, wanneer alle F1-auto's op de grid staan aan het einde van de formatieronde, zullen de lichtpanelen boven de startgrid blauw knipperen voor 5 seconden. Tevens zal er op het informatiepaneel op de startbrug het bericht 'Pre-Start' staan." Daarna zullen we de vijf bekende rode lichten één voor één aan zien gaan en allemaal uitgaan "zoals beschreven in artikel B5.7.2".

Verder mag er geen gebruik worden gemaakt van de actieve aerodynamica bij de start van de race. "Bij een staande start wordt de Driver Adjustable Bodywork ['rechte stuk'-modus] toegestaan na de eerste bocht."

McLaren pleitte voor regelwijziging

Waar F1-teams voor vreesden, was dat met de 'normale' duur van de startprocedure een aantal auto's de turbo niet op tijd opgespoeld zouden hebben, wat had kunnen leiden tot enorme snelheidsverschillen en dus gevaarlijke situaties bij de start. Vooral Andrea Stella van McLaren pleitte voor een regelwijziging. "We moeten ervoor zorgen dat de startprocedure van de race het mogelijk maakt dat alle auto's de power unit klaar hebben om te vertrekken, want de grid is niet waar je auto's wilt hebben die niet van hun plek komen", vertelde de Italiaanse teambaas tijdens de wintertests in Sakhir.