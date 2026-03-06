close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Practice start during Bahrain testing

FIA bevestigt aangepaste startprocedure voor GP Australië: dit is wat er verandert

Practice start during Bahrain testing — Foto: © IMAGO

FIA bevestigt aangepaste startprocedure voor GP Australië: dit is wat er verandert

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

In aanloop naar de F1 Grand Prix van Australië heeft de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) bevestigd dat de startprocedure is gewijzigd. Het wordt doorgevoerd naar aanleiding van zorgen over de veiligheid bij de start. Coureurs hebben namelijk meer tijd nodig op de grid om met maximaal vermogen richting de eerste bocht te stormen.

Er wordt dit weekend in Melbourne voor het eerst geracet met de nieuwe technische reglementen en deze hebben een grote impact op de startprocedure. De Formule 1-bolides hebben namelijk een turbo, en Max Verstappen en zijn collega's moeten deze laten 'opspoelen' - het op toeren laten komen van de turbine door de uitlaatgassen om lucht samen te persen en daarmee al het vermogen tot je beschikking hebben. Dit proces duurt echter een stuk langer vanaf het 2026-seizoen. Dat komt door de verwijdering van de ingewikkelde en dure MGU-H.

Extra lange startprocedure

De FIA heeft om die reden de startprocedure aangepast. Hier werd tijdens de testdagen in Bahrein al mee geoefend en het wordt direct voor de seizoensopener in Australië doorgevoerd. Wedstrijdleider Rui Marques heeft dit via de officiële notities bekendgemaakt. "Voor een veilig en ordelijk verloop van de wedstrijd, wanneer alle F1-auto's op de grid staan aan het einde van de formatieronde, zullen de lichtpanelen boven de startgrid blauw knipperen voor 5 seconden. Tevens zal er op het informatiepaneel op de startbrug het bericht 'Pre-Start' staan." Daarna zullen we de vijf bekende rode lichten één voor één aan zien gaan en allemaal uitgaan "zoals beschreven in artikel B5.7.2".

Verder mag er geen gebruik worden gemaakt van de actieve aerodynamica bij de start van de race. "Bij een staande start wordt de Driver Adjustable Bodywork ['rechte stuk'-modus] toegestaan na de eerste bocht."

McLaren pleitte voor regelwijziging

Waar F1-teams voor vreesden, was dat met de 'normale' duur van de startprocedure een aantal auto's de turbo niet op tijd opgespoeld zouden hebben, wat had kunnen leiden tot enorme snelheidsverschillen en dus gevaarlijke situaties bij de start. Vooral Andrea Stella van McLaren pleitte voor een regelwijziging. "We moeten ervoor zorgen dat de startprocedure van de race het mogelijk maakt dat alle auto's de power unit klaar hebben om te vertrekken, want de grid is niet waar je auto's wilt hebben die niet van hun plek komen", vertelde de Italiaanse teambaas tijdens de wintertests in Sakhir.

Ben jij het eens met de aangepaste startprocedure?

37 stemmen

Gerelateerd

FIA Grand Prix van Australië Melbourne Albert Park Circuit

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Ferrari snelste voor Verstappen in eerste training Australië, problemen bij Mercedes-teams

Ferrari snelste voor Verstappen in eerste training Australië, problemen bij Mercedes-teams

  • 2 uur geleden
Red Bull-junior ziet motor in vlammen opgaan, Cadillac-protegé Herta crasht in Australië

Red Bull-junior ziet motor in vlammen opgaan, Cadillac-protegé Herta crasht in Australië

  • 3 uur geleden
Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië

Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië

  • Gisteren 12:59
  • 3
Russell vertrouwt Verstappen en co niet: "Verdacht, heb er moeite mee het te begrijpen"

Russell vertrouwt Verstappen en co niet: "Verdacht, heb er moeite mee het te begrijpen"

  • Gisteren 21:24
  • 8
Hamilton nog lang niet met pensioen: "Ik stop niet voordat dát is gebeurd"

Hamilton nog lang niet met pensioen: "Ik stop niet voordat dát is gebeurd"

  • Gisteren 17:46
  • 9
Jos Verstappen met lovende woorden over Ford en Mekies: 'Daarom is het veelbelovend'

Jos Verstappen met lovende woorden over Ford en Mekies: 'Daarom is het veelbelovend'

  • 2 maart 2026 08:02
  • 7

Net binnen

05:35
Live
LIVE | Tweede vrije training GP Australië: Verstappen maakt zich op voor sessie om 6:00 uur
05:19
Russell heeft mogelijk gelijk na verdenking over Red Bull: 'Ford werd teruggeschroefd'
04:44
Alonso en Stroll gebruiken kauwgom als bizarre noodoplossing rondom Aston Martin-problemen
03:33
Ferrari snelste voor Verstappen in eerste training Australië, problemen bij Mercedes-teams
02:32
Red Bull-junior ziet motor in vlammen opgaan, Cadillac-protegé Herta crasht in Australië
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië Grand Prix Australië

Het tijdschema voor de Grand Prix van Australië

Gisteren 12:59 3
'F1-races in Midden-Oosten kunnen strategisch doelwit worden van Iran' Oorlog Midden-Oosten

'F1-races in Midden-Oosten kunnen strategisch doelwit worden van Iran'

4 maart 2026 16:51
Dit zijn de 'straight mode' en 'overtake' zones voor de Grand Prix van Australië F1 GP Australië

Dit zijn de 'straight mode' en 'overtake' zones voor de Grand Prix van Australië

4 maart 2026 08:14
Azerbeidzjan grenst aan Iran: loopt deze F1-race ook gevaar door conflict in Midden-Oosten? Exclusief

Azerbeidzjan grenst aan Iran: loopt deze F1-race ook gevaar door conflict in Midden-Oosten?

4 maart 2026 06:58
Ontdek het op Google Play
x