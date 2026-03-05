Pérez sneert naar Red Bull: 'Bij Cadillac waarderen ze mijn feedback veel meer'
Sergio Pérez keert dit jaar terug op de Formule 1-grid bij het nieuwe team van Cadillac en de Mexicaan steekt zijn enthousiasme over de nieuwe samenwerking niet onder stoelen of banken. Volgens de coureur wordt er bij zijn nieuwe werkgever veel beter geluisterd naar zijn technische input dan tijdens zijn periode bij Red Bull Racing.
Na een lastig laatste jaar bij Red Bull moest Pérez het veld ruimen, waardoor hij de volledige campagne van vorig jaar aan zich voorbij moest laten gaan. Voor het nieuwe tijdperk in de koningsklasse heeft de 36-jarige coureur echter onderdak gevonden bij het debuterende Cadillac. Pérez begint daar dit jaar aan zijn vijftiende seizoen in de sport en vormt een ervaren duo met Valtteri Bottas. De overstap voelt voor hem als een verademing, zeker wat betreft de waardering voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de auto.
Pérez voelt meer waardering voor feedback bij Cadillac
Pérez benadrukt dat hij zich bij zijn nieuwe team prettiger voelt in zijn rol als ervaren rijder. Gevraagd of zijn feedback bij Cadillac meer waarde heeft dan bij zijn vorige werkgever, antwoordt hij bevestigend. "Ik denk dat ik heel duidelijk kan zien hoe de auto wordt ontwikkeld en hoe we in dezelfde richting vooruitgaan; dat helpt altijd. Ik heb het gevoel dat mijn feedback absoluut veel meer gewaardeerd wordt", zo vertelt Pérez. Dit staat in schril contrast met zijn tijd bij Red Bull, waar hij de teamgenoot was van Max Verstappen. Pérez omschreef die rol eerder als de "beste en slechtste baan ter wereld".
Terug naar de basis
De Mexicaan legt uit dat zijn jaar rust hem een frisse blik heeft gegeven op de sport. Hij wil de druk van het verleden achter zich laten en de Formule 1 weer benaderen zoals hij dat in zijn beginjaren deed. "Ik had echt het gevoel dat mijn jaar eruit me een heel ander perspectief op de sport gaf. Wanneer je van jongs af aan in deze bubbel zit, maak je je zorgen over veel kleine details die voor de mensen daarbuiten totaal irrelevant zijn. Dus voor mij is de belangrijkste prioriteit om er weer van te genieten alsof het karten is", aldus de coureur uit Guadalajara.
