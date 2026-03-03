close global

Fernando Alonso and Max Verstappen in Bahrain during F1 Testing

Verstappen lijkt maling te hebben aan oorlogsgebied: data onthullen vliegreis boven Saoedi-Arabië

Remy Ramjiawan
Hoewel de Formule 1-teams nog niet helemaal compleet zijn in Australië en diverse teamleden hun weg naar Melbourne nog moeten vinden, blijkt Max Verstappen niet bang te zijn voor de onrust in het Midden-Oosten. Dat onthult het vliegpatroon van de privéjet van de Nederlander.

Sinds zaterdag is het luchtruim in delen van het Midden-Oosten gesloten. Dat komt nadat de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran door laatstgenoemde zijn beantwoord. De afgelopen dagen zagen we diverse BN’ers die vanuit de regio hun zorgen uitten. Daarnaast zijn er Formule 1-teams die de nodige omwegen moeten maken om vanuit Europa af te reizen naar de eerste Grands Prix van het seizoen.

Route over Saoedi-Arabië

Verstappen reist met zijn privéjet de wereld over en nodigt geregeld collega’s uit om mee te liften. De piloot van de Nederlander had blijkbaar maling aan het gesloten luchtruim, en hij was niet de enige. Er waren namelijk meer vliegtuigen op de radar te zien die over Saoedi-Arabië vlogen.

