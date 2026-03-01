Moet de Formule 1 nog wel racen in politiek onveilige gebieden?

De Formule 1 is zaterdagavond ruw opgeschrikt door een drone- en raketaanval in Bahrein, op slechts dertig minuten rijden van het Bahrain International Circuit. Terwijl de koningsklasse van de autosport zich opmaakt voor de start van het nieuwe seizoen, rijst de vraag of het nog wel verantwoord is om af te reizen naar politiek instabiele gebieden in het Midden-Oosten.

De aanval op 28 februari richtte zich specifiek op een servicecentrum in Manama, hemelsbreed zo'n 30 kilometer verwijderd van de plek waar de sport normaliter neerstrijkt. Hoewel er op de militaire basis zelf geen slachtoffers vielen, werden ook woonwijken in de hoofdstad geraakt. Voor de aanwezige Formule 1-medewerkers kwam het gevaar angstaanjagend dichtbij. Pirelli was op dat moment in Bahrein aanwezig voor een tweedaagse bandentest met Mercedes en McLaren, maar die werd na de aanval direct gestaakt. Het personeel van de bandenleverancier verblijft momenteel in hotels in de stad, terwijl er koortsachtig wordt gewerkt aan een evacuatieplan om hen zo snel mogelijk te repatriëren.

Herinneringen aan Djedda

Het is niet de eerste keer dat de paddock oog in oog staat met militair geweld in de regio. De huidige situatie roept onvermijdelijk herinneringen op aan de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2022. Tijdens de eerste vrije training sloeg destijds een raket in bij een nabijgelegen Aramco-oliedepot, op slechts twaalf kilometer van het circuit van Jeddah. Terwijl de zwarte rookpluimen vanaf de baan zichtbaar waren, volgde een crisisoverleg van meer dan vier uur. Hoewel de coureurs aanvankelijk weigerden te racen, gingen zij na garanties van de lokale overheid over de veiligheid van het evenement uiteindelijk toch overstag. De gebeurtenissen in Manama laten echter zien dat dergelijke garanties in een explosieve geopolitieke situatie nooit volledig waterdicht zijn.

De Formule 1-top en de FIA laten weten de situatie in samenwerking met lokale autoriteiten nauwlettend te volgen. Een woordvoerder benadrukte dat de komende races in Australië, China en Japan plaatsvinden, waardoor er nog tijd is voordat de karavaan op 12 april terugkeert naar Sakhir. Toch is de onrust in de paddock groot. Teamleden zouden hun reisroutes naar de seizoensopener in Australië al aanpassen om overstappen in de Golfregio te vermijden. De veiligheid van het personeel heeft momenteel de hoogste prioriteit, maar de commerciële belangen in het Midden-Oosten wegen zwaar.

Veiligheid versus commercie

Met langlopende contracten in Bahrein, Saoedi-Arabië, Qatar en Abu Dhabi is de regio financieel een van de belangrijkste pijlers onder de huidige Formule 1-kalender. Het contract met Bahrein loopt zelfs tot en met 2036. Toch klinkt de roep om een heroverweging luider dan ooit, nu de sport herhaaldelijk geconfronteerd wordt met de harde realiteit van regionale conflicten. Binnen de Grand Prix Drivers' Association (GPDA) wordt er inmiddels fel gediscussieerd over de ethische en veiligheidstechnische aspecten van het racen in deze gebieden. De publieke opinie op sociale media en fora neigt inmiddels sterk naar het annuleren van de races als de militaire dreiging aanhoudt.

De Formule 1 staat momenteel voor een cruciaal dilemma. Waar de FOM vasthoudt aan de geplande kalender en wijst op de tijd die er nog is tot de Grand Prix van Bahrein in april, reist de vraag: moeten we dit wel willen? De aanval van zaterdag is een pijnlijk signaal dat de sport niet immuun is voor de wereld buiten de paddockhekken. Of de koningsklasse daadwerkelijk de rug toekeert naar deze gebieden valt te bezien, maar de discussie over de houdbaarheid van deze races is definitief in een nieuwe versnelling geraakt.

Contractuele verplichtingen F1 in het Midden-Oosten (2026) Grand Prix Locatie Contractduur t/m Status 2026 GP van Bahrein Sakhir 2036 Ronde 4 (12 april) GP van Saoedi-Arabië Jeddah 2030 Ronde 5 (19 april) GP van Qatar Lusail 2032 Ronde 23 (29 november) GP van Abu Dhabi Yas Marina 2030 Ronde 24 (6 december)

