Formule 1 komt met statement na raketaanvallen in het Midden-Oosten
De Formule 1 houdt de situatie in het Midden-Oosten strak in de gaten. Zo reist de koningsklasse na de drie openingsraces van het seizoen af naar het gebied, waar zaterdag bombardementen zijn uitgevoerd.
Komende week start het nieuwe seizoen in Melbourne. In het weekend van 14 maart is het vervolgens tijd om af te reizen naar Shanghai voor de Grand Prix van China. Suzuka is daarna het strijdtoneel van de derde race van het jaar. Op 10 april moet de koningsklasse vervolgens afreizen naar Bahrein, waarna een week later de double header in Djedda wordt afgesloten. Zaterdag werd bekend dat de Verenigde Staten en Israël luchtaanvallen zijn gestart in Iran. In reactie daarop zijn vervolgens aanvallen uitgevoerd op Israëlische en Amerikaanse militaire doelen in het Midden-Oosten. Daarbij zijn ook explosies gemeld in Saudi-Arabië en in Bahrein.
F1 houdt situatie in de gaten
Momenteel zijn er geen Formule 1-teams of teamleden aanwezig en hoewel de koningsklasse pas over anderhalve maand naar het gebied afreist, houdt zij de situatie nauwlettend in de gaten. Een woordvoerder van de Formule 1 legt aan GPFans middels een statement uit: “Onze volgende drie races vinden plaats in Australië, China en Japan, niet in het Midden-Oosten, die races zijn pas over een aantal weken. Zoals altijd houden we dergelijke situaties nauwlettend in de gaten en werken we nauw samen met de relevante autoriteiten.”
Pirelli schrapt bandentest
Dit weekend stond een bandentest van Pirelli gepland op het Bahrain International Circuit, maar de Italiaanse bandenfabrikant heeft deze gezien de situatie geschrapt. “De twee testdagen die waren ingepland voor de ontwikkeling van de regenbanden, vandaag en morgen op het Bahrain International Circuit, zijn om veiligheidsredenen geannuleerd in verband met de zich ontwikkelende internationale situatie”, aldus een woordvoerder van Pirelli tegenover The Race.
