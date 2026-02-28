Een week voordat het seizoen van start gaat in Melbourne, heeft de FIA een regelwijziging doorgevoerd rond de meting van de veelbesproken compressieverhouding. In een statement laat de autosportbond weten dat er veel moeite is gedaan om een oplossing te vinden en legt zij de achtergrond van de huidige regels uit.

Tijdens de winterstop werd bekend dat Mercedes een slimmigheidje heeft gevonden in de compressieverhouding van de krachtbron. Daarbij zou het tijdens de controles van de FIA de gestelde 16:1 behalen, maar op de baan een verhouding van 18:1 kunnen realiseren. Daardoor is de motor efficiënter, bespaart hij brandstof en levert hij meer vermogen. De rivalen zouden het slimmigheidje echter niet in de geest van de regels hebben gevonden en hebben klachten bij de FIA neergelegd.

Nieuwe meetmethode

De FIA is met een regelwijziging gekomen, waardoor de motoren vanaf 1 juni worden gemeten bij 130 graden Celsius (bedrijfstemperatuur), naast de meting waarbij de motor zich op omgevingstemperatuur bevindt. Die ‘koude’ meting verdwijnt vanaf 2027 echter volledig, waardoor alleen nog de warme meting zal worden uitgevoerd.

FIA geeft toelichting op regelwijziging

De FIA licht in een verklaring toe dat de nieuwe regels unaniem zijn goedgekeurd door de World Motor Sport Council. “Er is aanzienlijk veel inspanning geleverd om een oplossing te vinden voor het onderwerp van de compressieverhouding”, zo citeert RaceFans uit het statement. Daarnaast legt de FIA uit dat de eerdere regels waren opgesteld om nieuwe motorleveranciers aan te trekken: “Deze parameter, die een van de belangrijkste fundamentele doelstellingen van deze reglementen was om nieuwkomers naar de sport te trekken, is in de regels beperkt tot 16:1, gemeten onder koude omstandigheden.” Daarbij is de oplossing gevonden: "De FIA heeft gezocht naar een compromis, waarbij is vastgesteld dat de compressieverhouding vanaf 1 juni 2026 zowel onder koude als warme omstandigheden gecontroleerd zal worden, en vanaf 2027 alleen nog onder bedrijfstemperatuur (130°C)."

