Drie coureurs grotendeels afwezig in Drive to Survive, Norris neemt 'drugs' op beeld | GPFans Recap

Nog een weekje en dan gaat het Formule 1-seizoen van start in Melbourne. In aanloop daarnaartoe is er weer een heleboel nieuws naar buiten gekomen en in deze GPFans Recap zetten we het meest gelezen nieuws van vandaag voor je op een rij.

Het is de laatste vrijdag voordat het Formule 1-seizoen in zijn volle glorie losbarst en zoals gebruikelijk besluit Netflix om vlak voor de start het nieuwe seizoen van Drive to Survive te lanceren. Zo ook weer dit jaar, al zijn daar wel een paar grote afwezigen te zien. Aan de andere kant was er wel grote woede bij het team van McLaren dat vol in beeld kwam. Naast het witte doek waren er ook genoeg nieuwtjes, zoals de zorgen die men zich maakt in Japan bij Honda.

'Verstappen, Alonso en Hamilton zijn grotendeels afwezig in nieuw seizoen Drive to Survive'

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com hoeven fans van Drive to Survive in het nieuwe seizoen niet veel optredens van Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Max Verstappen te verwachten. Zo heeft de streamingdienst geen aparte interviews met het drietal opgenomen en zullen zij alleen te zien zijn tijdens officiële beelden van de Formule 1. Lees hier het hele artikel over de grote afwezigen in het nieuwe seizoen.

Netflix laat enorme woede bij McLaren zien: 'Overwinning f*cking weggegeven aan Verstappen'

In het nieuwste seizoen van Drive To Survive, dat vandaag officieel is verschenen, wordt pijnlijk duidelijk hoe groot de frustratie was binnen het kamp van Lando Norris na de Grand Prix van Qatar in 2025. McLaren vergooide daar een zekere overwinning door een strategische blunder rondom de nieuwe bandenregels. De beelden van achter de schermen tonen woede over de beslissingen van de teamleiding op het Lusail International Circuit. Lees hier het hele artikel over de woede bij McLaren.

Norris zorgt voor hilariteit tijdens video: 'Wat drugs om jullie uit te kunnen staan'

Lando Norris staat aan de vooravond van zijn eerste seizoen als titelverdediger. De regerend wereldkampioen, die dit jaar met startnummer 1 op zijn McLaren MCL40 rijdt, weet de gemoederen flink bezig te houden. Niet alleen met zijn prestaties op de baan, maar vooral ook met zijn gedrag en uitspraken buiten de cockpit. Lees hier het hele artikel over het geintje van Lando Norris.

Honda luidt noodklok na F1-testdagen: 'Dít veroorzaakt schade aan de batterij'

De nieuwe samenwerking tussen Aston Martin en Honda is allesbehalve vlekkeloos van start gegaan. Tijdens de wintertests in Bahrein kwamen er ernstige technische mankementen aan het licht, wat de Honda Racing Corporation (HRC) ertoe bewoog om een noodpersconferentie te organiseren. President Koji Watanabe en uitvoerend directeur Ikuo Takeishi gaven daar tekst en uitleg. Lees hier het hele artikel over de problemen bij Honda.

Verstappen en Coronel plagen teamgenoot over Nürburgring-crash: "Kreeg de auto plat terug!"

Als Max Verstappen en Tom Coronel iets met elkaar gemeen hebben, dan is het dat ze dezelfde teamgenoot hebben, namelijk Rudy van Buren. Bij een vooruitblik van Viaplay op het Formule 1-seizoen 2026 komt ook het Nürburgring Nordschleife-avontuur van Verstappen naar voren. Op dat moment besluiten hij en Coronel om Van Buren in de maling te nemen. Lees hier het hele artikel over de plagerijtjes tegen Rudy van Buren.

