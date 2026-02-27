Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com hoeven fans van Drive to Survive in het nieuwe seizoen niet veel optredens van Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Max Verstappen te verwachten. Zo heeft de streamingdienst geen aparte interviews met het drietal opgenomen en zullen zij alleen te zien zijn tijdens officiële beelden van de Formule 1.

Vanaf vandaag, vrijdag 27 februari, is het achtste seizoen van de succesvolle docuserie Drive to Survive te zien op Netflix. Het seizoen richt zich op het kampioenschap van Lando Norris, maar er zijn ook veel beelden geschoten van Christian Horner, die halverwege het seizoen moest vertrekken als teambaas van Red Bull Racing. Toch blijken drie hoofdpersonen slechts mondjesmaat te zien te zijn, zo meldt het Italiaanse medium.

Drive to Survive

Het is nog onduidelijk waarom, maar Alonso, Hamilton en Verstappen zullen een 'aanzienlijke afwezigheid' hebben in het nieuwe seizoen. Dat is enigszins opmerkelijk, aangezien Hamilton vorig jaar het eerste seizoen bij Ferrari reed en Verstappen in de tweede helft van het jaar het gat richting Norris flink wist te verkleinen. "Ze verschijnen op de radio en in officiële media-interviews, maar niet voor de camera's van Netflix," zo valt te lezen.

