Als Max Verstappen en Tom Coronel iets met elkaar gemeen hebben, dan is het dat ze dezelfde teamgenoot hebben, namelijk Rudy van Buren. Bij een vooruitblik van Viaplay op het Formule 1-seizoen 2026 komt ook het Nürburgring Nordschleife-avontuur van Verstappen naar voren. Op dat moment besluiten hij en Coronel om Van Buren in de maling te nemen.

Van Buren is een simcoureur van Red Bull Racing. Wanneer de Oostenrijkse formatie bezig is aan een raceweekend, is hij in de simulator te vinden in de fabriek in Milton Keynes. Hij probeert allerlei dingen uit met bijvoorbeeld de afstelling. Verstappen verwacht dat hij nog meer nodig zal zijn dan de afgelopen jaren, vanwege de nieuwe technische reglementen. Tegelijkertijd racet Van Buren ook op de Nürburgring. Coronel rijdt in een Porsche Cup-wagen van Max Kruse Racing samen met Jan Jaap van Roon, maar wordt ook vaak vergezeld door Van Buren in de NLS. Vorig jaar kwam Paul Meijer er nog bij om het viertal compleet te maken voor de 24-uurswedstrijd.

Crash op de Nürburgring

Verstappen kreeg bij Viaplay de vraag hoe groot de rol is van Van Buren bij de ontwikkeling en verbetering van de RB22. "Met deze reglementen zal het alleen maar meer en meer worden. Het is zo moeilijk en zo ingewikkeld. Ook tijdens raceweekenden, vooral dit eerste seizoen, zal er nog meer gereden moeten worden. Rudy zal het vast fijn vinden dat hij nog meer uren moet maken", antwoordde hij lachend.

© VLN | De Max Kruse Racing-Porsche die Coronel onder andere met Van Buren deelt

Coronel plaagt Verstappen en reageert: "Ik heb Rudy nog wel nodig op de Nürburgring, hè! Ik vind het allemaal goed, maar..." Verstappen gaat vervolgens in op een crash die Van Buren had meegemaakt op de iconische Duitse baan. "Ze hebben in die bocht nu ook de vangrail een beetje aangepast, dus dat zal wel goed uitkomen, denk ik." Coronel grinnikt: "Wat goed dat je hem daar weer even mee krenkt! Ik heb het net nog met hem over die hele harde klapper gehad. Ik heb hem drie rondjes laten rijden, ik kreeg de auto plat terug." Verstappen wil Van Buren vervolgens geruststellen: "Dat hoort er allemaal bij [op de Nürburgring]. Dat zal mij vast ook nog een keer overkomen."

