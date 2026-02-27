Verstappen en Coronel plagen teamgenoot over Nürburgring-crash: "Kreeg de auto plat terug!"
Verstappen en Coronel plagen teamgenoot over Nürburgring-crash: "Kreeg de auto plat terug!"
Als Max Verstappen en Tom Coronel iets met elkaar gemeen hebben, dan is het dat ze dezelfde teamgenoot hebben, namelijk Rudy van Buren. Bij een vooruitblik van Viaplay op het Formule 1-seizoen 2026 komt ook het Nürburgring Nordschleife-avontuur van Verstappen naar voren. Op dat moment besluiten hij en Coronel om Van Buren in de maling te nemen.
Van Buren is een simcoureur van Red Bull Racing. Wanneer de Oostenrijkse formatie bezig is aan een raceweekend, is hij in de simulator te vinden in de fabriek in Milton Keynes. Hij probeert allerlei dingen uit met bijvoorbeeld de afstelling. Verstappen verwacht dat hij nog meer nodig zal zijn dan de afgelopen jaren, vanwege de nieuwe technische reglementen. Tegelijkertijd racet Van Buren ook op de Nürburgring. Coronel rijdt in een Porsche Cup-wagen van Max Kruse Racing samen met Jan Jaap van Roon, maar wordt ook vaak vergezeld door Van Buren in de NLS. Vorig jaar kwam Paul Meijer er nog bij om het viertal compleet te maken voor de 24-uurswedstrijd.
Crash op de Nürburgring
Verstappen kreeg bij Viaplay de vraag hoe groot de rol is van Van Buren bij de ontwikkeling en verbetering van de RB22. "Met deze reglementen zal het alleen maar meer en meer worden. Het is zo moeilijk en zo ingewikkeld. Ook tijdens raceweekenden, vooral dit eerste seizoen, zal er nog meer gereden moeten worden. Rudy zal het vast fijn vinden dat hij nog meer uren moet maken", antwoordde hij lachend.
Coronel plaagt Verstappen en reageert: "Ik heb Rudy nog wel nodig op de Nürburgring, hè! Ik vind het allemaal goed, maar..." Verstappen gaat vervolgens in op een crash die Van Buren had meegemaakt op de iconische Duitse baan. "Ze hebben in die bocht nu ook de vangrail een beetje aangepast, dus dat zal wel goed uitkomen, denk ik." Coronel grinnikt: "Wat goed dat je hem daar weer even mee krenkt! Ik heb het net nog met hem over die hele harde klapper gehad. Ik heb hem drie rondjes laten rijden, ik kreeg de auto plat terug." Verstappen wil Van Buren vervolgens geruststellen: "Dat hoort er allemaal bij [op de Nürburgring]. Dat zal mij vast ook nog een keer overkomen."
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen en Coronel plagen teamgenoot over Nürburgring-crash: "Kreeg de auto plat terug!"
- 41 minuten geleden
Vandoorne snapt kritiek Verstappen over nieuwe F1-wagens: 'Het wordt nu wel erg complex'
- 1 uur geleden
'Verstappen, Alonso en Hamilton zijn grotendeels afwezig in nieuw seizoen Drive to Survive'
- 2 uur geleden
'Teams bereiken akkoord over motorfoefje Mercedes', Isola stopt als topman van Pirelli | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
- 2
Verstappen blikt vooruit op nieuw seizoen: "Het wordt lastiger dan de afgelopen jaren"
- Gisteren 21:01
'F1-teams bereiken akkoord over nieuwe testmethode compressietrucje Mercedes'
- Gisteren 20:11
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
- 17 februari
Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap
- 21 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari