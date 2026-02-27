Norris zorgt voor hilariteit tijdens video: 'Wat drugs om jullie uit te kunnen staan'
Norris zorgt voor hilariteit tijdens video: 'Wat drugs om jullie uit te kunnen staan'
Lando Norris staat aan de vooravond van zijn eerste seizoen als titelverdediger. De regerend wereldkampioen, die dit jaar met startnummer 1 op zijn McLaren MCL40 rijdt, weet de gemoederen flink bezig te houden. Niet alleen met zijn prestaties op de baan, maar vooral ook met zijn gedrag en uitspraken buiten de cockpit.
Lange tijd moest het team van McLaren afgelopen jaar toch gaan vrezen voor de aanstormende Max Verstappen in het wereldkampioenschap, maar bij het vallen van de vlag trok het team van Zak Brown dan toch aan het langste eind met Norris als wereldkampioen van 2025. Daarmee wisten de Britse coureur eindelijk zijn langgekoesterde jongensdroom in vervulling te brengen. Dit seizoen gaat hij proberen om die titel te verdedigen.
Norris aan de drugs
Nu is het echter ook nog tijd voor alle mediaverplichtingen. Terwijl Norris voor een video gefilmd werd en net uit bed leek te komen, ontstond er een kortstondig onderonsje. "Wat heb je daar?", zo vroeg de producent/interviewer aan de McLaren-coureur. Norris, die op dat moment met wat water iets tot zich nam, antwoordde met een knipoog: "Wat drugs om het met jullie uit te kunnen houden."
