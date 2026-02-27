In het nieuwste seizoen van Drive To Survive, dat vandaag officieel is verschenen, wordt pijnlijk duidelijk hoe groot de frustratie was binnen het kamp van Lando Norris na de Grand Prix van Qatar in 2025. McLaren vergooide daar een zekere overwinning door een strategische blunder rondom de nieuwe bandenregels. De beelden van achter de schermen tonen woede over de beslissingen van de teamleiding op het Lusail International Circuit.

De race in Qatar werd vorig jaar gekenmerkt door een unieke veiligheidsmaatregel van de FIA, waarbij coureurs maximaal 25 ronden op één set banden mochten rijden. Toen er al in de zevende ronde een safety car op de baan kwam na een incident tussen Nico Hülkenberg en Pierre Gasly, dook bijna iedereen naar binnen. Het was uiteindelijk een simpele rekensom: een safety car met nog 50 ronden te gaan, een setje banden mag 25 ronden meegaan, en dus hoef je daarna nog maar één stop te maken. McLaren maakte echter de fatale keuze om zowel Oscar Piastri als Norris buiten te laten. Hierdoor verloren zij hun strategische voordeel en gaven zij de winst uit handen aan Max Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Manager Berryman is woest na onbegrijpelijke beslissing

Norris uitte zijn onvrede na de beslissing van het team. Terwijl hij op de baan bleef en zag hoe zijn concurrenten een nagenoeg gratis pitstop maakten, was hij duidelijk over de situatie: "Ja, echt goed gedaan met die call", klonk het sarcastisch vanuit de zichtbare gefrustreerde Brit.

Waar Norris zich nog enigszins inhield, was de reactie van zijn manager Mark Berryman een stuk feller. In Drive To Survive is te zien hoe hij de strategische misser van McLaren analyseert vanuit de paddock. Berryman kon niet begrijpen dat het team de regie zo makkelijk uit handen gaf aan de concurrentie. "Ze zijn beter dan wij, ja, ze hebben de overwinning f*cking weggegooid. Ze hebben hem de winst cadeau gedaan", zo foeterde hij, wijzend naar Verstappen.

© Red Bull Content Pool

Performance coach noemt McLaren-tactiek "beschamend"

Ook Jon Malvern, de performance coach van Norris, liet geen misverstand bestaan over zijn mening over de tactische keuzes van de renstal uit Woking. Hij zag hoe het harde werk van het hele weekend in één enkel moment teniet werd gedaan door een verkeerde inschatting aan de pitmuur. "Het is f*cking beschamend. Ze hebben gewoon alles weggegooid", concludeerde Malvern hoofdschuddend. De entourage van de Britse coureur was ervan overtuigd dat McLaren over de snelste auto van het veld beschikte, maar dat de tactiek hen volledig in de steek liet.