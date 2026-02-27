Honda luidt noodklok na F1-testdagen: 'Dít veroorzaakt schade aan de batterij'
De nieuwe samenwerking tussen Aston Martin en Honda is allesbehalve vlekkeloos van start gegaan. Tijdens de wintertests in Bahrein kwamen er ernstige technische mankementen aan het licht, wat de Honda Racing Corporation (HRC) ertoe bewoog om een noodpersconferentie te organiseren. President Koji Watanabe en uitvoerend directeur Ikuo Takeishi gaven daar tekst en uitleg.
Hoewel de verwachtingen rondom de nieuwe AMR26 hooggespannen waren, mede door de komst van topontwerper Adrian Newey, bleek de realiteit op het circuit weerbarstig. De auto legde aanzienlijk minder kilometers af dan de concurrentie, veroorzaakte meermaals rode vlaggen doordat de groene bolide stilviel, en de rondetijden boden weinig hoop voor de naderende seizoensopener, die volgende week in Australië plaatsvindt. Vooral de betrouwbaarheid van de Honda-krachtbron en de integratie met het chassis van Aston Martin blijken op dit moment de grootste struikelblokken.
Abnormale vibraties en batterijschade
Volgens Watanabe was waren de wintertests een harde les voor de Japanse motorfabrikant. "Eerlijk gezegd waren de testdagen extreem uitdagend voor ons. We waren niet in staat om de verwachte prestaties te leveren en een complex geheel aan problemen werd zichtbaar", zo stelt de president van de HRC, geciteerd door de Japanse tak van Motorsport.com. Hij benadrukt dat het tijdens de testdagen een belangrijk proces was om de problemen te visualiseren en dat de engineers momenteel nauwer dan ooit samenwerken met het team om verbeteringen door te voeren.
Takeishi ging tijdens de persconferentie dieper in op de technische details. Hij wees naar trillingen die de vitale onderdelen van de power unit aantasten. "Tijdens de testdagen hebben we abnormale vibraties waargenomen. Ik geloof dat de belangrijkste oorzaak schade aan het batterijsysteem was, veroorzaakt door deze abnormale vibraties", zo wordt er uitgelegd. Om dit probleem te tackelen, wordt er in de fabriek in Sakura momenteel gebruikgemaakt van een speciale testbank om de trillingen door de monocoque te analyseren.
Ondanks tegenslag gaan Aston Martin en Honda voor de overwinning
De neuzen bij zowel Aston Martin als Honda staan dezelfde kant, ondanks een zeer moeizaam begin van hun samenwerking. Watanabe geeft aan dat er open discussies plaatsvinden om oplossingen te vinden voor de start van het seizoen in Melbourne. "De muur waar we tegenaan lopen is zeker hoog, maar we zullen natuurlijk niet stoppen met deze uitdaging aan te gaan." Takeishi sluit af met een ambitieuze boodschap, ondanks de overduidelijke achterstand die het team heeft opgelopen. "Er zijn verschillende problemen, maar we zullen absoluut voor de overwinning gaan."
