McLaren en Chip Ganassi Racing hebben een punt gezet achter de slepende juridische strijd rondom Alex Palou. Vandaag is bekendgemaakt dat beide partijen een definitieve schikking hebben getroffen, nadat de rechter eerder dit jaar al een miljoenenclaim toewees aan het team uit Woking. Hiermee komt er een einde aan een van de meest besproken contractuele soaps in de autosportwereld van de afgelopen jaren.

De zaak draaide om het besluit van Palou om zijn getekende contract bij McLaren voor de periode tot en met dit jaar niet na te komen en in plaats daarvan bij Chip Ganassi Racing te blijven. Dit leidde tot een rechtszaak bij het Britse High Court, waar de rechter in januari oordeelde dat de Spanjaard aansprakelijk was voor de commerciële schade. De schadevergoeding werd destijds vastgesteld op ruim 12 miljoen dollar, bestaande uit onder meer gederfde sponsorinkomsten en salariskosten. Met de schikking van vandaag zijn ook alle overige procedures en claims, zoals de miljoenen aan juridische kosten, definitief van de baan.

Zak Brown opgelucht

McLaren-CEO Zak Brown laat in een reactie weten blij te zijn dat de juridische strijd nu achter de rug is. Hij verklaart "zeer verheugd" te zijn dat er een definitieve schikking is getroffen met Chip Ganassi Racing. Brown bedankt het juridische team dat maandenlang aan de zaak heeft gewerkt en geeft aan dat de focus nu weer volledig op het racen op de baan kan liggen voor het aanstaande IndyCar-seizoen. Voor McLaren betekent dit dat het team definitief verder gaat met Pato O'Ward als speerpunt van de formatie. Hoewel er een akkoord is bereikt, steekt teambaas Chip Ganassi zijn onvrede over de hele situatie niet onder stoelen of banken. Hij stelt in een verklaring dat hij het "niet kan goedkeuren" en spreekt de hoop uit dat Palou heeft geleerd hoe belangrijk het is om de juiste mensen om zich heen te hebben. Desondanks bedankt hij Brown voor de mogelijkheid om de zaak achter zich te laten, zodat het team zich volledig kan concentreren op de sportieve prestaties in het nieuwe seizoen.

Palou betuigt spijt

Alex Palou zelf, die dit jaar wederom voor Chip Ganassi Racing uitkomt in de auto met nummer 10, heeft inmiddels publiekelijk zijn excuses aangeboden. De regerend kampioen geeft aan dat hij spijt heeft van de situatie en erkent dat hij "verkeerde mensen" om zich heen had die hem onjuist hebben geadviseerd. Palou lijkt hiermee een streep te willen zetten onder de onrustige periode, waarin hij door zijn sterke prestaties in de Verenigde Staten zelfs even in beeld was voor een overstap naar de Formule 1. Door het huidige akkoord is de kous nu definitief af voor alle betrokken partijen, waardoor de weg vrij is voor een seizoen waarin de sportieve strijd in de IndyCar weer de boventoon kan voeren.

