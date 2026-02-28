Volgens Pierre Waché van Red Bull Racing is het risico op correlatieproblemen dit seizoen aanzienlijk afgenomen. Hoewel de formatie uit Milton Keynes nog altijd gebruikmaakt van een verouderde windtunnel, zorgen de nieuwe technische reglementen voor meer zekerheid in de data, zo laat de technisch directeur weten.

Red Bull kende de afgelopen jaren de nodige uitdagingen op het gebied van correlatie, waarbij de resultaten uit de windtunnel niet altijd overeenkwamen met de prestaties op het circuit. Vooral in 2024 ging het mis toen de ontwikkeling van de RB20 de verkeerde kant op ging. Met de komst van de nieuwe reglementen voor dit jaar is de weg naar verbetering echter duidelijker geworden. Omdat de aerodynamische winsten aan het begin van een nieuwe cyclus groter zijn, is de data minder gevoelig voor kleine afwijkingen in de meetapparatuur.

Artikel gaat verder onder video

Verouderde faciliteit in Bedford

Eén van de grootste struikelblokken voor Red Bull is de huidige windtunnel in Bedford. De faciliteit, die op een halfuur rijden van het hoofdkwartier ligt, stamt uit 1947 en werd ooit gebruikt voor de ontwikkeling van de Concorde. Waché legt uit dat de ouderdom van de tunnel een grote rol speelde bij de recente problemen. "Het team had aan het einde van de vorige reglementen veel moeite met correlatie, voornamelijk door twee aspecten", zo begon hij tegenover PlanetF1. "Het eerste is dat de windtunnel die we hebben vrij oud is. Het is de oudste in de Formule 1."

Minder risico door nieuwe regels

De overstap naar meer traditionele aerodynamica en vlakkere vloeren helpt het team om de onnauwkeurigheden van de oude tunnel te omzeilen. Waché benadrukt dat de huidige fase van de reglementen minder risico's met zich meebrengt dan de periode van de groundeffect-auto's. "Het tweede is, wanneer de reglementen een plateau bereiken, is wat je probeert te vinden minimaal en de vereiste nauwkeurigheid erg hoog, en dan kun je het verkeerde pad bewandelen. Dit jaar zijn de reglementen nieuw en het ontwikkelingspad is... de data die je kunt vinden is groter en is minder risicovol. Dat betekent niet dat er geen risico is; er is minder risico."

© Red Bull Content Pool

Investering in de toekomst

Terwijl concurrenten zoals McLaren en Ferrari hun faciliteiten al hebben gemoderniseerd, werkt Red Bull momenteel aan een eigen hypermoderne windtunnel op de campus in Milton Keynes. Deze nieuwe faciliteit moet ervoor zorgen dat het team weer over de beste middelen beschikt, al zal de tunnel pas in 2027 volledig operationeel zijn. Waché ziet de nieuwe bouw als een cruciale stap: "Het team heeft veel geïnvesteerd in de nieuwe windtunnel om de beste van het hele veld te hebben."

Gerelateerd