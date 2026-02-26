Max Verstappen is op de vooravond van de start van het nieuwe seizoen toch wel positief over de ontwikkelingen bij Red Bull Racing. De powerunit is betrouwbaar gebleken, hoewel hij op Verstappen.com benadrukt dat de nieuwe wagen nog steeds niet leuk is om te besturen.

De Nederlander is sinds de start van het nieuwe jaar kritisch over de nieuwe wagens, waarbij er meer energiebeheer nodig is dan in voorgaande jaren. "Uiteindelijk is alles wat je op de limiet rijdt moeilijk. Dan maakt het niet uit wat voor auto het is. Alleen sommige dingen zijn leuker om te besturen dan andere dingen. Om het alleen al uit te leggen aan de gewone kijker, en zelfs aan mezelf als ik naar de data kijk, dan vraag ik me af of dit is wat we willen," legt hij uit. Daarbij benadrukt hij: "Daar moet je je aan aanpassen. Dat is ook niet het probleem; je past je gewoon aan als je slim bezig bent en nadenkt. Alleen is het niet het leukste."

RB22 kwam goed voor de dag tijdens testweken

Hoe competitief de nieuwe auto zal zijn, is ook voor Verstappen nog een groot vraagteken. Toch is hij al blij met het pakket dat er tot nu toe staat: "Ik kijk er opzich met een positief gevoel op terug, in de zin dat we heel weinig problemen hadden. Ik vind het toch heel bijzonder hoe we met zo’n nieuwe motor, en met zoveel nieuwe mensen, het eigenlijk toch zo strak voor elkaar hadden. Op dat gebied ben ik heel blij."

Red Bull moet nog stappen zetten

Toch is er nog flink wat te verbeteren: "Als je dan natuurlijk naar de performance kijkt, denk ik dat we nog een stap moeten maken om vooraan mee te doen. Ik denk namelijk niet dat we op dit moment om de overwinning mee zullen doen, maar je moet natuurlijk realistisch blijven."

Altijd ruimte voor verbetering

Dat streven naar verbetering is er volgens Verstappen altijd, ook in het dominante 2023:"Een Formule 1-auto is ook nooit perfect. Zelfs niet in de beste jaren zoals 2023. Je bent nooit helemaal tevreden met hoe de auto is, omdat er altijd dingetjes zijn die je wilt verbeteren. Alleen sommige seizoenen heb je het dan beter voor elkaar dan andere teams, maar we blijven gewoon doorwerken."

