'Rivalen Mercedes maken bezwaar en komen met alternatief plan tegen compressiefoefje'
De teams zijn het nog altijd niet met elkaar eens over hoe het gevonden trucje van Mercedes moet worden aangepakt. Een eerder voorstel om vanaf 1 augustus een nieuwe meting te introduceren, wordt mogelijk vervroegd naar 1 juni, zo meldt Motorsport-Magazin.
Mercedes zou tijdens het rijden de verplichte compressieverhouding van 16:1 niet behalen, maar eerder op 18:1 uitkomen. De FIA test weliswaar de compressieverhouding van de powerunits, maar dat gebeurt niet op bedrijfstemperatuur, maar bij omgevingstemperatuur. Daardoor komt het Duitse team door de controles heen, maar de concurrentie (Audi, Ferrari, Honda en Red Bull) wil er al geruime tijd een stokje voor steken.
'Bahrein-plan van tafel geveegd'
Bronnen van het medium leggen uit dat het voorstel dat in Bahrein is gedaan, alweer van tafel is geveegd. Het idee was om vanaf 1 augustus 2026 het reglement aan te passen, waardoor de compressieverhouding niet alleen bij omgevingstemperatuur zou worden gemeten, maar ook bij een bedrijfstemperatuur van 130 graden Celsius. Het grote bezwaar van de concurrentie van Mercedes is dat ook de nieuwe tests zowel in koude als in warme omstandigheden worden uitgevoerd.
Compromis
Er is daarom een alternatief plan uitgewerkt, dat naar alle waarschijnlijkheid wordt aangenomen. De deadline van 1 augustus wordt vervroegd naar 1 juni. Daarnaast zullen er in 2026 nog steeds metingen worden uitgevoerd in koude en warme omstandigheden, maar zal dit vanaf 2027 alleen in warme omstandigheden plaatsvinden.
