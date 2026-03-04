Dit zijn de 'straight mode' en 'overtake' zones voor de Grand Prix van Australië

Waar kunnen de F1-coureurs de straight mode en overtake mode inzetten op het Albert Park Street Circuit in Melbourne, Australië? Komend weekend wordt het nieuwe F1-seizoen afgetrapt tijdens de Grand Prix van Australië en zullen de coureurs voor het eerst met deze nieuwe tools gaan racen.

Nu de DRS is weggevallen, wordt actieve aerodynamica steeds belangrijker. Daarom zijn er vijf verschillende zones geïdentificeerd op Albert Park waarbinnen de voor- en achtervleugels van de auto's kunnen buigen, samen met één activeringspunt voor de overtake mode. De straight mode, voorheen bekend als de X-modus, kan - zo verklapt de naam al - gebruikt worden op de rechte stukken. De voor- en achtervleugels zullen dan een lagere hoek aannemen om de algehele luchtweerstand te verminderen. Het resultaat is meer topsnelheid. Maar of dit ook helpt om in te halen, moet nog blijken. Bij het inschakelen van de straight mode, neemt ook de vuile lucht achter de auto toe - dus volgen wordt in theorie lastiger.

Vijf straight mode-zones en één overtake-zone op Albert Park

En dan is er nog de overtake mode, de daadwerkelijke opvolger van het DRS-systeem. De overtake mode zorgt ervoor dat een coureur tijdelijk extra elektrisch motorvermogen ontvangt. Deze boost wordt geactiveerd wanneer je binnen één seconde van je voorligger rijdt en moet - net als de DRS - helpen de inhaalacties te bevorderen. Wanneer we volgend weekend gaan rijden op het Albert Park Street Circuit, is er één overtake zone. Deze bevindt zich tussen bocht 14 en bocht 1, op het rechte stuk bij start-finish. Het betreft hier een detectiezone; de coureurs bepalen zelf wanneer en waar op de baan ze dit voordeel inzetten. De straight mode kan op veel meer plaatsen gebruikt worden: bocht 14-1, bocht 2-3, bocht 5-6, bocht 8-9 en bocht 10-11.

