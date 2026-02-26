close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
start, australia, verstappen, norris, piastri

Alarmbellen gaan af bij FIA en F1: geschrapte vluchten en overstromingen in Melbourne

Alarmbellen gaan af bij FIA en F1: geschrapte vluchten en overstromingen in Melbourne

Vincent Bruins
start, australia, verstappen, norris, piastri

We zijn nog iets meer dan een week verwijderd van de seizoensopener, de F1 Grand Prix van Australië. Toch werpen we alvast een blik op de weersverwachting. Er valt namelijk een record hoeveelheid regen in Melbourne en het is nog maar de vraag wanneer dat ophoudt.

De Grand Prix van Australië wordt volgende week voor maar liefst de 89e keer georganiseerd. Echter, pas vanaf 1985 maakt het deel uit van het wereldkampioenschap Formule 1. Eerst werd er geracet op de straten van Adelaide alvorens de koningsklasse vanaf 1996 verhuisde naar het Albert Park Circuit. Vanwege de pandemie werd Australië in 2020 en 2021 overslagen. De baan werd voor de races vanaf 2022 iets korter en sneller gemaakt door onder andere bocht 7 breder te maken en de chicane bij bocht 10 over te slaan. Alleen de Grands Prix van 2010 en 2025 werden eerder in de regen verreden.

Problemen door regen in Melbourne

Melbourne krijgt momenteel te maken met problemen door de hoeveelheid regen die in de Australische staat Victoria valt. Er zijn allerlei vluchten vertraagd of zelfs geannuleerd door de hevige buien. Duizenden mensen hebben zonder stroom gezeten. Er zijn beschadigde gebouwen en overstroomde wegen. Pas op woensdag, over zes dagen, lijken de weersomstandigheden te verbeteren. De Australische overheid heeft dan ook allerlei weerswaarschuwingen afgegeven.

De teams zullen in de komende dagen arriveren in Melbourne en dan kan het weer voor struikelblokken zorgen bij de voorbereidingen op de Grand Prix.

Volgens de verwachtingen van de Australische meteobureau en AccuWeather wordt het droog en zonnig tijdens de vrije trainingen en de kwalificatie op vrijdag en zaterdag 6 en 7 maart. De bewolking en regenbuien zouden op zondag weer terugkeren met een kans op neerslag van meer dan 50 procent.

Gerelateerd

Formule 1 Grand Prix van Australië Melbourne Albert Park Circuit

Net binnen

Ecclestone vreest na harde claim van Verstappen: 'Hier gaan we fans door kwijtraken'
2026-reglementen

Ecclestone vreest na harde claim van Verstappen: 'Hier gaan we fans door kwijtraken'

  • 13 minuten geleden
Bottas over privéjet van Verstappen:
Valtteri Bottas

Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"

  • 1 uur geleden
  • 3
 Alarmbellen gaan af bij FIA en F1: geschrapte vluchten en overstromingen in Melbourne
Record hoeveelheid regen

Alarmbellen gaan af bij FIA en F1: geschrapte vluchten en overstromingen in Melbourne

  • 2 uur geleden
Domenicali duidelijk over terugkeer Zuid-Afrika en Turkije op F1-kalender
2027-kalender

Domenicali duidelijk over terugkeer Zuid-Afrika en Turkije op F1-kalender

  • 3 uur geleden
Russell haalt uit naar 'manipulerende' familie Verstappen, F1 gaat AI inzetten | GPFans Recap
GPFans Recap

Russell haalt uit naar 'manipulerende' familie Verstappen, F1 gaat AI inzetten | GPFans Recap

  • Gisteren 21:42
  • 3
 VIDEO | Hadjar kan het gevecht met Verstappen aan: 'Hij laat zich de pis niet lauw maken' | GPFans Raceteam
Nieuwe teamgenoot van Max

VIDEO | Hadjar kan het gevecht met Verstappen aan: 'Hij laat zich de pis niet lauw maken' | GPFans Raceteam

  • Gisteren 20:53
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 20 februari
 Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
75.000+ views

Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen

  • 24 februari
 Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari:
50.000+ views

Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"

  • 8 februari
 'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
50.000+ views

'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'

  • 17 februari
 Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap
40.000+ views

Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap

  • 21 februari
 Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
40.000+ views

Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'

  • 7 februari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x