We zijn nog iets meer dan een week verwijderd van de seizoensopener, de F1 Grand Prix van Australië. Toch werpen we alvast een blik op de weersverwachting. Er valt namelijk een record hoeveelheid regen in Melbourne en het is nog maar de vraag wanneer dat ophoudt.

De Grand Prix van Australië wordt volgende week voor maar liefst de 89e keer georganiseerd. Echter, pas vanaf 1985 maakt het deel uit van het wereldkampioenschap Formule 1. Eerst werd er geracet op de straten van Adelaide alvorens de koningsklasse vanaf 1996 verhuisde naar het Albert Park Circuit. Vanwege de pandemie werd Australië in 2020 en 2021 overslagen. De baan werd voor de races vanaf 2022 iets korter en sneller gemaakt door onder andere bocht 7 breder te maken en de chicane bij bocht 10 over te slaan. Alleen de Grands Prix van 2010 en 2025 werden eerder in de regen verreden.

Problemen door regen in Melbourne

Melbourne krijgt momenteel te maken met problemen door de hoeveelheid regen die in de Australische staat Victoria valt. Er zijn allerlei vluchten vertraagd of zelfs geannuleerd door de hevige buien. Duizenden mensen hebben zonder stroom gezeten. Er zijn beschadigde gebouwen en overstroomde wegen. Pas op woensdag, over zes dagen, lijken de weersomstandigheden te verbeteren. De Australische overheid heeft dan ook allerlei weerswaarschuwingen afgegeven.

De teams zullen in de komende dagen arriveren in Melbourne en dan kan het weer voor struikelblokken zorgen bij de voorbereidingen op de Grand Prix.

Volgens de verwachtingen van de Australische meteobureau en AccuWeather wordt het droog en zonnig tijdens de vrije trainingen en de kwalificatie op vrijdag en zaterdag 6 en 7 maart. De bewolking en regenbuien zouden op zondag weer terugkeren met een kans op neerslag van meer dan 50 procent.

