Volgens Christian Horner was het niet zijn beslissing om Liam Lawson vorig jaar al na twee races aan de kant te schuiven bij Red Bull Racing. In het nieuwe seizoen van de Netflix-serie Drive To Survive wijst de voormalig teambaas nadrukkelijk naar Helmut Marko als de man achter de snelle degradatie van de Nieuw-Zeelander naar het zusterteam Racing Bulls.

Lawson begon het seizoen 2025 als teamgenoot van Max Verstappen, nadat hij het zitje van Sergio Pérez had overgenomen. Zijn verblijf bij het topteam uit Milton Keynes was echter van zeer korte duur. Na slechts twee raceweekenden in Australië en China, inclusief een sprintrace, moest Lawson alweer plaatsmaken voor Yuki Tsunoda. De Japanner nam het stuur over vanaf zijn thuisrace op het Suzuka International Racing Course, wat destijds voor een schok zorgde in de paddock, aangezien Lawson nauwelijks de kans had gekregen om zich te bewijzen op circuits waar hij nog niet eerder had geracet.

Horner doet boekje open over Marko

In de achtste reeks van de populaire documentaireserie, die aankomende vrijdag verschijnt, doet Horner een boekje open over de interne gang van zaken rondom die beslissing. "Het was niet mijn keuze. Ik werd altijd gepusht om coureurs uit het Red Bull-juniorprogramma te nemen. Helmut was daar een grote drijvende kracht in", zo stelt de Brit. Volgens Horner kwam de druk om Lawson te vervangen door Tsunoda dus niet vanuit hemzelf, maar werd de beslissing doorgedrukt door de 82-jarige hoofdadviseur, die sinds afgelopen december ook niet meer werkzaam is bij de Oostenrijkse formatie.

Toen Marko met pensioen ging, zei hij bij De Telegraaf dat "die laatste jaren met Horner niet prettig waren" en dat Horner "smerige spelletjes speelde" en "over van alles en nog wat loog".

Lawson blijft bij Racing Bulls voor 2026, terwijl zijn teamgenoot van vorig jaar, Isack Hadjar, de promotie heeft gekregen richting Red Bull Racing. Arvid Lindblad debuteert bij het zusterteam als vervanger van Hadjar.