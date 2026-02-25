Juan Pablo Montoya vindt dat Max Verstappen zich meer bewust moet zijn van zijn rol als uithangbord van de Formule 1. De Colombiaan reageert hiermee op de felle kritiek die de Nederlander onlangs uitte op de nieuwe reglementen die dit jaar hun intrede doen. Montoya stelt dat een wereldkampioen een bepaalde verantwoordelijkheid draagt voor het imago van de koningsklasse. Dat laat hij weten in de podcast van AS Colombia.

De onvrede bij Verstappen ontstond na de eerste testweek in Bahrein, waar hij de nieuwe regels voor dit seizoen bestempelde als "Formule E op steroïden". De viervoudig wereldkampioen uitte vooral zijn zorgen over de mate van elektrificatie en het energiebeheer, wat volgens hem het pure racen zou belemmeren. Hoewel Verstappen aangaf dat hij het belangrijk vond om eerlijk zijn mening te geven, is Montoya van mening dat dergelijke uitspraken schadelijk zijn voor het product dat de Formule 1 probeert te verkopen.

Verstappen als uithangbord

Montoya benadrukt dat een coureur van het kaliber van Verstappen niet zomaar alles kan roepen zonder de gevolgen te overzien. "Een wereldkampioen zoals Verstappen – ondanks dat hij mag zeggen wat hij wil - moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen", zo opent Montoya zijn betoog. Hij wijst erop dat de Limburger een leidende figuur is die de sport vertegenwoordigt. "Het is prima dat hij een mening heeft, maar tegelijkertijd vertegenwoordigt hij ook het product. Het is zoals Lando Norris al zei: ‘Als je het niet leuk vindt, stap dan maar op.’ Max vindt het heus niet erg om te racen, zolang zijn salaris maandelijks wordt gestort. En als hij ermee stopt, staan er genoeg vervangers in de rij", aldus de voormalig Williams-coureur.

Oorlogstank

Volgens Montoya hebben de woorden van Verstappen een grote impact op de publieke opinie en de manier waarop fans naar de nieuwe regels kijken. "Als Max publiekelijk zegt dat de reglementen rampzalig zijn, gaan mensen geloven dat dat zo is", legt hij uit. De Colombiaan ziet de veranderingen voor dit jaar juist niet als een verslechtering en herinnert zich de auto's van vorig jaar nog goed. "De auto zal niet aanvoelen als vorig jaar, maar toen reden de coureurs met wat weg had van een 400 meter lange oorlogstank. De nieuwe auto’s zijn nog steeds groot, maar beter te besturen. Op stratencircuits zullen ze sowieso beter presteren, omdat ze meer in verhouding staan tot de baan", stelt Montoya.

Focus op resultaat

De kritiek dat de auto's elkaar minder goed zouden kunnen volgen, wuift Montoya weg als een bekend fenomeen bij grote regelwijzigingen. Hij adviseert de Red Bull-coureur om zich simpelweg te focussen op de middelen die hij tot zijn beschikking heeft en niet alleen te klagen als het even tegenzit. "Je moet je gewoon concentreren op wat je hebt. Als hij wint, hoor je hem niet klagen, maar als hij de auto total loss rijdt, ligt het aan de reglementen", aldus Montoya.

Strengere regels voor coureurs

Montoya gaat zelfs nog een stap verder door te suggereren dat de sportleiding harder zou moeten optreden tegen negatieve uitlatingen van de hoofdrolspelers. Hij vindt dat de Formule 1 zichzelf beter moet beschermen tegen kritiek van binnenuit. "Als ik in het F1-bestuur zat, zou ik veel strenger zijn voor de mensen die mijn product vertegenwoordigen", besluit de zevenvoudig Grand Prix-winnaar zijn kritische relaas.

