close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen in Bahrain during F1 testing

VIDEO | Het elektrische probleem waar Verstappen al voor waarschuwde

VIDEO | Het elektrische probleem waar Verstappen al voor waarschuwde

Remy Ramjiawan

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur en de teams maken zich op voor een onvoorspelbaar seizoen. De elektromotor is een veelbesproken onderwerp en Max Verstappen was in 2023 al kritisch op het huidige reglement. Waarom is er zoveel kritiek en komt het allemaal goed met de MGU-K? In deze GPFans Special duiken we erin.

Gerelateerd

Max Verstappen Verstappen 2026 2026-reglement Motorreglement 2026

Net binnen

FIA heeft 'Plan B' na zorgen over 2026-motoren, Horner zegt 'f*ck jullie' na ontslag | GPFans Recap
GPFans Recap

FIA heeft 'Plan B' na zorgen over 2026-motoren, Horner zegt 'f*ck jullie' na ontslag | GPFans Recap

  • Gisteren 21:41
  • 2
 VIDEO | Het elektrische probleem waar Verstappen al voor waarschuwde
VIDEO

VIDEO | Het elektrische probleem waar Verstappen al voor waarschuwde

  • Gisteren 20:46
Norris duidelijk over eerste WK-titel Verstappen:
Norris over AD21

Norris duidelijk over eerste WK-titel Verstappen: "Hamilton zou er acht moeten hebben"

  • Gisteren 19:50
  • 16
 Teamgenoot in de maling genomen door Verstappen:
Chris Lulham

Teamgenoot in de maling genomen door Verstappen: "Je zit gewoon met me te f*cken!"

  • Gisteren 18:56
Telemetrie Bahrein-test laat bijzonder trucje van Verstappen en co zien in kwalificatieruns
Telemetrie wintertest

Telemetrie Bahrein-test laat bijzonder trucje van Verstappen en co zien in kwalificatieruns

  • Gisteren 18:01
Piastri luidt noodklok na testdagen in Bahrein:
McLaren-coureur reageert

Piastri luidt noodklok na testdagen in Bahrein: "Als coureur wil je dit natuurlijk nooit"

  • Gisteren 17:12
  • 3
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 20 februari
 Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
75.000+ views

Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen

  • Gisteren 15:26
 Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari:
50.000+ views

Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"

  • 8 februari
 'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
50.000+ views

'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'

  • 17 februari
 Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap
40.000+ views

Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap

  • 21 februari
 Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
40.000+ views

Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'

  • 7 februari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x