Teamgenoot in de maling genomen door Verstappen: "Je zit gewoon met me te f*cken!"
In een nieuwe aflevering van de Viaplay-documentaireserie Max Verstappen - New Ground wordt de viervoudig wereldkampioen op de voet gevolgd tijdens het behalen van zijn licenties op de Nürburgring Nordschleife. Verstappen spitte zelf alle reglementen door, toen zich een struikelblok vormde in het proces rondom de licenties, en hij nam teamgenoot Chris Lulham flink in de maling.
Verstappen wilde maar al te graag in de GT3-klasse van de Nürburgring Langstrecken-Serie racen, maar dan moest hij wel eerst aan de eisen voldoen in een teruggeschroefde Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport: veertien ronden zonder straf in twee verschillende auto's. Omdat Verstappen een platinumrang van de FIA heeft, mocht het tijdens één en dezelfde race gebeuren. Lulham crashte echter in de kwalificatie met de tweede Porsche van Lionspeed GP vanwege de listige, natte omstandigheden.
Verstappen duikt in het reglementenboekje
Verstappen kon er na de kwalificatie wel om lachen. Lulham reageerde: "Waarom vind je het zo grappig?" De jonge Brit voelde zich duidelijk opgelaten. "Ik zag op dat moment de humor er niet van in. Omdat het een oudere generatie Porsche was, hadden ze niet de reserveonderdelen om de auto volledig te repareren voor de race later die dag."
In de reglementen stond dat Verstappen minstens twintig procent van de tijd achter het stuur moest zitten en twee geklasseerde resultaten moest hebben, in twee verschillende auto's dus, met een totaal van minstens veertien ronden. Echter, door zelf de reglementen op te zoeken en helemaal uit te vogelen, kwam de Limburger erachter dat er niet stond dat hij in beide auto's minstens twintig procent van de tijd achter het stuur moest zitten, alleen dat beide auto's geklasseerd moesten worden.
Verstappen neemt Lulham flink in de maling
Verstappen vertelde in de documentaire: "Ze lieten het toen toe dat ik al mijn ronden deed in één auto, zolang de tweede auto maar de pitstraatuitgang bereikte. Dan was die auto officieel gestart. [De organisatie] was heel aardig en behulpzaam. Het was anders heel pijnlijk geweest, maar ze begrepen het probleem waar wij mee zaten."
De tweede Porsche kon een out-lap doen en dus was het genoeg voor Verstappen om zijn Permit A (GT3-licentie) te bemachtigen. Hij besloot na de stint van Lulham nog even de draak met hem te steken. "Ik heb mijn licentie niet gekregen, dus ik moet over twee weken nog een race [in de Porsche] doen", grapte Verstappen. Lulham reageerde: "Serieus?!", waarna Verstappen in de lach schoot. "Wat is er zo grappig? O, je zit gewoon met me te f*cken!", zei Lulham opgelucht.
