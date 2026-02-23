Mercedes heeft deze maandag een nieuwe ontwikkelingscoureur aangekondigd. Théo Pourchaire zal zich namelijk aansluiten bij de Zilverpijlen. De jonge Fransman is ontzettend trots om zijn handtekening te hebben mogen zetten bij Mercedes.

De inmiddels 22-jarige coureur begon zijn autosportcarrière in 2018 met een overwinning in de Franse Formule 4, voordat hij een jaar later kampioen werd in de ADAC Formule 4. Hij sloeg de Formule Regional over en werd in 2020 vice-kampioen in de FIA Formule 3. De drie opvolgende seizoenen bracht Pourchaire door in de FIA Formule 2 met een vijfde en tweede plek in de eindstand, voordat hij in 2023 kampioen werd. Hij was lange tijd aangesloten bij Sauber als junior- en reservecoureur, maar meer kansen dan een aantal vrije trainingen in Grand Prix-weekenden kreeg hij niet.

Pourchaire trots en dankbaar na kans bij Mercedes

Pourchaire besloot in 2024 een kans bij McLaren in de IndyCar aan te grijpen. Echter, na zes races als invaller werd zijn contract plotseling ontbonden. Vorig jaar maakte hij de stap richting de sportscars door een volledig seizoen in de European Le Mans Series te doen. Dit jaar zal hij uitkomen in de Hypercar-klasse van het FIA World Endurance Championship voor Peugeot naast Loïc Duval en Malthe Jakobsen.

Niet alleen dat, de coureur uit Grasse wordt tevens ontwikkelingscoureur van het Mercedes F1-team, zo is aangekondigd. "Ik ben ontzettend trots en dankbaar om mij bij Mercedes te voegen als ontwikkelingscoureur. Ik groeide op, terwijl dit team aan het winnen was in de Formule 1, en nu heb ik de eer om met hen samen te werken en te vertegenwoordigen. Mijn dank gaat uit naar iedereen die erbij betrokken was om mij deze kans te geven en ik ga er zo veel mogelijk uit halen. Laten we aan de slag gaan in Brackley", aldus Pourchaire.

