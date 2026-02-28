Het Albert Park Circuit in Melbourne krijgt een historische primeur tijdens de Grand Prix van Australië volgende week. Voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 worden er bochten vernoemd naar vrouwelijke kopstukken. Bocht 6 zal voortaan in het teken staan van Laura Müller en Hannah Schmitz, twee invloedrijke engineers die momenteel werkzaam bij Haas en Red Bull Racing, respectievelijk.

De vernoeming is onderdeel van het initiatief 'In Her Corner', een samenwerking tussen Engineers Australia en de Australian Grand Prix Corporation ter ere van Internationale Vrouwendag. Müller, de race-engineer van Esteban Ocon bij het F1-team van Haas, en Schmitz, het strategische brein bij Red Bull, treden hiermee in de voetsporen van legenden als Jack Brabham en Ayrton Senna, die eveneens een eigen bocht hebben op het Australische circuit. Het initiatief moet de zichtbaarheid van vrouwen in technische beroepen vergroten.

Müller hoopt jonge meiden te inspireren

Voor Müller is de vernoeming een bijzonder moment in haar nog jonge carrière als race-engineer. Zij schreef eerder al geschiedenis door als eerste vrouw fulltime deze rol te vervullen binnen de Formule 1. "Het 'In Her Corner'-initiatief benadrukt het belang van 'als je het kunt zien, kun je het zijn'", zo laat Müller weten. "Om zo vroeg in mijn Formule 1-carrière deel uit te maken van deze erkenning is een eer, en ik hoop dat het meisjes en jonge volwassenen motiveert om een carrière in de techniek na te streven."

Schmitz geprezen om haar koelbloedigheid

Schmitz wordt wereldwijd geprezen om haar koelbloedigheid en haar vermogen om onder hoge druk winnende strategische beslissingen te nemen, iets waar ook Max Verstappen regelmatig zijn bewondering over heeft uitgesproken. De Britse wijst zelf vooral naar haar passie voor de techniek. "Ik was altijd nieuwsgierig naar hoe dingen werken en ik hield van auto's", vertelt Schmitz. "Voor mij is het een absolute eer geweest om het team op het podium te vertegenwoordigen."

Feestelijke onthulling tijdens de Grand Prix-week

De officiële toewijding van bocht 6 wordt gevierd met een evenement op donderdag 5 maart. Het wordt gepresenteerd door voormalig Ferrari-, Haas- en Sauber-engineer Ruth Buscombe en kent een indrukwekkend panel met onder andere Schmitz, Müller, Aston Martin-coureur en -ambassadeur Jessica Hawkins, en F1 Academy-coureurs Aiva Anagnostiadis en Joanne Ciconte. Volgens Katherine Richards van Engineers Australia vieren ze hiermee het talent en leiderschap van twee vrouwen die herdefiniëren wat mogelijk is in de technologie en de autosport.

De timing van de vernoeming is niet toevallig gekozen. Internationale Vrouwendag valt dit jaar op zondag 8 maart, precies de dag waarop de lichten uitgaan voor de Grand Prix van Australië. Hiermee krijgt de race in Melbourne een extra symbolisch tintje voor de vrouwen die een sleutelrol spelen achter de schermen van de sport.