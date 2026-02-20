Verstappen stipt plan van laatste testdag aan: 'Zoveel mogelijk data vergaren voor Melbourne'
Voor Red Bull Racing is ook de laatste testdag in Bahrein aangebroken. Isack Hadjar neemt daarin de ochtendsessie voor zijn rekening, terwijl Max Verstappen tijdens de middagsessie in actie zal komen. De Nederlander legt uit dat de donderdag vrij positief is verlopen en dat het team vooral data wil verzamelen op de laatste dag, ter voorbereiding op de openingsrace in Melbourne.
Voor Red Bull wordt het 2026-seizoen spannend, aangezien het dit jaar debuteert met een zelfgebouwde power unit. De Oostenrijkse renstal heeft daarmee veel indruk gemaakt op de concurrentie, want de motor blijkt behoorlijk betrouwbaar te zijn. Toch blijft het nog koffiedik kijken wie precies de snelste bolide heeft gebouwd, en Verstappen gaf eerder al aan dat hij zich vooral op zijn eigen werkzaamheden focust.
Positieve donderdag
Verstappen kon donderdag de volledige sessie uitrijden. Met 139 ronden kan het een prima dag worden genoemd. Daarbij wist de Nederlander de derde tijd te rijden en bij FormulaPassion legt de viervoudig kampioen uit dat het doel was om de longruns uit te voeren: "Als team was het goed om ons vandaag op lange runs te kunnen concentreren. We hebben een aantal aanpassingen aan de afstelling gedaan die ons vannacht een goede richting hebben gegeven. Een volledige testdag was positief."
Wel zijn er verbeterpunten en de Nederlander legt uit dat de banden nog nader moeten worden geanalyseerd: "De banden zijn erg gevoelig, dus er valt nog veel te analyseren."
Data verzamelen
Verstappen komt vrijdagmiddag nog in actie en legt uit dat data verzamelen voorop staat: "Vrijdag zullen we proberen zoveel mogelijk ronden te rijden. Er is nog veel te begrijpen, dus we hopen zoveel mogelijk data over de auto te verzamelen voor Melbourne."
- Vandaag 10:17
