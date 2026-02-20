close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen during Bahrain Testing

Verstappen stipt plan van laatste testdag aan: 'Zoveel mogelijk data vergaren voor Melbourne'

Verstappen stipt plan van laatste testdag aan: 'Zoveel mogelijk data vergaren voor Melbourne'

Remy Ramjiawan
Verstappen during Bahrain Testing

Voor Red Bull Racing is ook de laatste testdag in Bahrein aangebroken. Isack Hadjar neemt daarin de ochtendsessie voor zijn rekening, terwijl Max Verstappen tijdens de middagsessie in actie zal komen. De Nederlander legt uit dat de donderdag vrij positief is verlopen en dat het team vooral data wil verzamelen op de laatste dag, ter voorbereiding op de openingsrace in Melbourne.

Voor Red Bull wordt het 2026-seizoen spannend, aangezien het dit jaar debuteert met een zelfgebouwde power unit. De Oostenrijkse renstal heeft daarmee veel indruk gemaakt op de concurrentie, want de motor blijkt behoorlijk betrouwbaar te zijn. Toch blijft het nog koffiedik kijken wie precies de snelste bolide heeft gebouwd, en Verstappen gaf eerder al aan dat hij zich vooral op zijn eigen werkzaamheden focust.

Positieve donderdag

Verstappen kon donderdag de volledige sessie uitrijden. Met 139 ronden kan het een prima dag worden genoemd. Daarbij wist de Nederlander de derde tijd te rijden en bij FormulaPassion legt de viervoudig kampioen uit dat het doel was om de longruns uit te voeren: "Als team was het goed om ons vandaag op lange runs te kunnen concentreren. We hebben een aantal aanpassingen aan de afstelling gedaan die ons vannacht een goede richting hebben gegeven. Een volledige testdag was positief."

Wel zijn er verbeterpunten en de Nederlander legt uit dat de banden nog nader moeten worden geanalyseerd: "De banden zijn erg gevoelig, dus er valt nog veel te analyseren."

Data verzamelen

Verstappen komt vrijdagmiddag nog in actie en legt uit dat data verzamelen voorop staat: "Vrijdag zullen we proberen zoveel mogelijk ronden te rijden. Er is nog veel te begrijpen, dus we hopen zoveel mogelijk data over de auto te verzamelen voor Melbourne."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Red Bull Verstappen Formule 1-testdagen F1-testdagen

Net binnen

LIVE | F1-testweek Bahrein: Verstappen komt in actie, laatste testsessie aangebroken
Testweek Bahrein

LIVE | F1-testweek Bahrein: Verstappen komt in actie, laatste testsessie aangebroken

  • 2 uur geleden
Jos Verstappen over start Red Bull:
Jos Verstappen

Jos Verstappen over start Red Bull: "Rust is teruggekeerd, we zijn blij"

  • 27 minuten geleden
  • 1
 Russell maakt zich zorgen over starts: 'De slechtste ik ooit heb meegemaakt'
Mercedes

Russell maakt zich zorgen over starts: 'De slechtste ik ooit heb meegemaakt'

  • 1 uur geleden
  • 2
 Antonelli stapt vroegtijdig uit door problemen Mercedes, Leclerc topt tijdenlijst
Bahrein ochtendsessie laatste testdag

Antonelli stapt vroegtijdig uit door problemen Mercedes, Leclerc topt tijdenlijst

  • 3 uur geleden
F1 hoort klachten over vele stratencircuits en komt met reactie
Stratencircuits

F1 hoort klachten over vele stratencircuits en komt met reactie

  • 3 uur geleden
  • 2
 Verstappen stipt plan van laatste testdag aan: 'Zoveel mogelijk data vergaren voor Melbourne'
Max Verstappen

Verstappen stipt plan van laatste testdag aan: 'Zoveel mogelijk data vergaren voor Melbourne'

  • Vandaag 10:17
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • Vandaag 08:00
 Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari:
50.000+ views

Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"

  • 8 februari
 'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
50.000+ views

'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'

  • 17 februari
 Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
40.000+ views

Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'

  • 7 februari
 Miljardair laat voor $200 miljoen eigen privécircuit bouwen om tegen vrouw en kinderen te racen
30.000+ views

Miljardair laat voor $200 miljoen eigen privécircuit bouwen om tegen vrouw en kinderen te racen

  • 14 februari
 FIA verklaart aanpassing compressieverhouding:
30.000+ views

FIA verklaart aanpassing compressieverhouding: "Anders nog maar twee motorfabrikanten over"

  • 15 februari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x