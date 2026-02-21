Herbert ziet kracht Verstappen in F1 verdampen: "Is verleden tijd"

Max Verstappen (28) is alles behalve te spreken over de weg die de Formule 1 is ingeslagen met de 2026-reglementen. Eigenlijk stoort de Nederlander zich al langer aan de steeds grotere invloed van de batterij in de hoogste klasse van de autosport. Oud-coureur Johnny Herbert snapt dat wel en ziet in 2026 ook een grote kracht van Verstappen verdampen.

Vanaf dit jaar speelt de batterij een nóg grotere rol in de Formule 1. De verhouding met de verbrandingsmotor is nu zelfs 50/50. En daar is Verstappen niet blij mee. Hij vindt dat de F1 steeds meer op haar elektrische broertje, de Formule E, begint te lijken. Afgelopen week gaf hij dan ook aan dat hij het niet leuk vindt en de oudere generatie auto's nu al mist. Toch is dit waar hij het mee moet doen de komende tijd. Herbert snapt de kritiek van Verstappen wel, omdat het de Nederlander dwingt zijn rijstijl aan te passen,. "De Formule 1 gaat dezelfde kant op als de Formule E, waar elektrificatie erg belangrijk is geworden. Max Verstappen zegt dat hij daar niet van zal genieten, omdat de technologie zijn rijstijl echt heeft veranderd", aldus de drievoudig Grand Prix-winnaar in gesprek met Snabbare.

Verstappen wil "pure rijervaring" en die verdwijnt uit F1

Herbert vervolgt: "Ik begrijp de frustraties van de coureur, omdat de technologie nu zoveel belangrijker is. Ik weet dat Max de pure rijervaring waardeert en dat is waarschijnlijk niet meer hetzelfde als vroeger.” Toch zei Verstappen ook dat de Formule 1 nog steeds het hoogst haalbare is in de autosport - en daar sluit Herbert zich bij aan. "Is Formule 1 nog steeds het ultieme? Ja, het is alleen een ander ultiem dan vroeger. De coureurservaring is niet meer zo puur als vroeger", zo zegt hij. Herbert is tevens van mening dat Verstappen een tandje bij zal moeten zetten in 2026, omdat hij niet langer gebruik kan maken van zijn grootste kracht: laat remmen.

Verstappen kan geen gebruik meer maken van grote kwaliteit

"Ik denk dat het diepgeworteld is. Max Verstappen was de laatste van de laatremmers", zo zegt Herbert. "Nou, dat is nu verleden tijd. Het hele idee achter de laatremmers was dat je het rempedaal moest voelen, de beweging van de auto, de aerodynamica bij hoge snelheid. Het was aan de geweldige coureurs zoals Max en Lewis Hamilton om het maximale uit de auto te halen. Maar nu zal het hybridesysteem dat voor je moeten doen. Je moet een manier vinden om het voor je te laten werken, dus dat blijft op zich een uitdaging. Maar die uitdaging ligt nu grotendeels niet meer in de handen van de coureurs.”

