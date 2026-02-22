close global

Wolff and Russell's headshot edited alongside each other, both smiling, with striped black, white and turquoise background

Bernie Collins wijst naar Mercedes: 'Dat is het te kloppen team'

Remy Ramjiawan
Wolff and Russell's headshot edited alongside each other, both smiling, with striped black, white and turquoise background

Voormalig Aston Martin-engineer Bernie Collins is ervan overtuigd dat Mercedes in 2026 de dienst zal uitmaken. Ferrari en Red Bull zouden nog wel outsiders kunnen worden, maar de Zilverpijlen gaan volgens haar met de hoofdprijzen naar huis.

Het Duitse team heeft zich zelf vooral uit de favorietenrol proberen te praten. George Russell was tijdens de shakedownweek in Barcelona vooral onder de indruk van Red Bull Ford, en ook Toto Wolff vond de Oostenrijkse wagen interessant. Toch wordt Mercedes volgens velen de grootste kans toegedicht, mede dankzij de krachtbron, waarvan verwacht wordt dat het de sterkste zal zijn.

Favorietenrol

Bij Sky Sports F1 wijst Collins naar Mercedes, hoewel ze Ferrari en Red Bull ook goed zag presteren. "De auto van Mercedes ziet er goed uit. Op basis van hun historische prestaties hadden we verwacht dat de Mercedes-motor de beste in zijn klasse zou zijn. Maar Ferrari en Red Bull zijn een verrassing. Ze lijken meer op Mercedes dan we misschien hadden verwacht. Alles lijkt rustig bij Mercedes. Ik verwacht dat die auto sterk zal zijn en de te kloppen auto in Melbourne," zegt zij, waarmee ze Mercedes een favorietenrol toekent.

