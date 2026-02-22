Max Verstappen wil een misverstand uit de wereld helpen. Zo is hij bang dat mensen het idee krijgen dat hij er met de pet naar gooit, nu de nieuwe auto’s hem niet echt bevallen. In de Up to Speed-podcast legt de viervoudig kampioen uit dat hij altijd zijn stinkende best zal blijven doen, ook in auto’s die hem totaal niet liggen.

De Nederlander vergeleek de nieuwe Formule 1-wagens met auto’s uit de Formule E. Dat komt doordat het accent in de koningsklasse de afgelopen jaren steeds meer op de elektrische componenten is komen te liggen. Met de introductie van het 2026-reglement is dat nog duidelijker geworden. In de Formule E draait veel om energiemanagement, zodat de accu op niveau blijft. Dat speelt in de huidige Formule 1 ook steeds vaker een rol, waardoor voluit racen niet altijd mogelijk is.

Managen

Verstappen is in de podcast duidelijk: "Ik zou zeggen dat dit de minst favoriete wagens zijn [waar ik ooit in heb gereden, red.]. Dat komt door het woord dat we het hele jaar gaan horen: ‘managen’. Aan het einde van de dag, als je in een competitie zit, doe je altijd je stinkende best met wat je hebt, want dat is hetzelfde voor iedereen. Maar sommige dingen kunnen leuker zijn dan andere en persoonlijk geniet ik hier gewoon minder van. Maar ik geef natuurlijk altijd alles zodra ik in de auto zit."

'Red Bull heeft goed werk geleverd'

Nog los van wat de regels voorschrijven, is hij trots op het werk van Red Bull Racing. "Denk ook aan de mensen die de auto én de motor hebben ontworpen. Het is sowieso ongelooflijk om dat van dichtbij te hebben gezien. Ze zijn met niets begonnen en we hebben nu een power unit die aardig loopt. We hebben nog geen echte problemen. Of het snel genoeg is, weet ik niet; dat zullen we zien", stelt hij.

'Kritiek op wagen en heeft impact op fabriek'

Daarbij beseft Verstappen dat zijn kritiek op de auto’s persoonlijk kan worden opgevat door het personeel in de fabriek, maar dat is niet zijn intentie. "Het is fantastisch om met al deze mensen te mogen werken. Als ik dan zeg dat ik er minder van geniet, is dat misschien niet heel aardig, maar ik zeg er ook bij dat ik, zodra ik in de auto zit, altijd alles zal geven. Aan het einde van de dag voelt het gewoon minder als Formule 1 en meer als Formule E op steroïden", aldus Verstappen.

