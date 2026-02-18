In de paddock van Bahrein heerst deze ochtend een uiterst geheimzinnige sfeer. Terwijl de Formule 1-teams zich voorbereiden op de afsluitende testdagen, vindt er volgens geruchten achter gesloten deuren een cruciaal overleg plaats tussen de motorfabrikanten. Opvallend is echter dat Mercedes, het team dat momenteel onder een vergrootglas ligt vanwege een technisch foefje met de nieuwe krachtbronnen, niet is uitgenodigd aan de onderhandelingstafel.

De spanningen rondom de motoren voor het nieuwe tijdperk bereiken hiermee een kookpunt. De concurrentie is niet te spreken over een maas in de wet die Mercedes zou hebben gevonden met de compressieverhouding van hun krachtbron. Waar de reglementen een maximum van 16:1 voorschrijven, zou Mercedes door thermische expansie op een effectieve verhouding van 18:1 uitkomen zodra de motor op temperatuur is. Dit levert een geschat voordeel op van zo'n 15 pk, wat op de baan kan resulteren in een tijdswinst van enkele tienden per ronde. De rivaliserende fabrikanten proberen nu gezamenlijk een vuist te maken tegen deze interpretatie van de regels.

Artikel gaat verder onder video

Maher ziet schimmig schouwspel in Bahrein

Volgens de laatste berichten uit de pitstraat wordt er momenteel hard gewerkt om Mercedes de pas af te snijden nog voordat het seizoen officieel begint. "Het is vanochtend allemaal erg geheimzinnig in de paddock", zo meldt PlanetF1-journalist Thomas Maher. Hij stelt dat er een alternatieve route wordt bewandeld door de overige fabrikanten om tot een oplossing te komen. "Naast de F1 Commission-vergadering horen we dat er een onofficiële bijeenkomst is van de motorfabrikanten, in plaats van de volledige PUAC", aldus Maher. Hierbij is de afwezigheid van de Duitse renstal het meest veelzeggende signaal van de ochtend. "Maar bij die vergadering zal Mercedes niet aan tafel zitten", zo klinkt het. De sfeer in de paddock is door deze politieke spelletjes om te snijden. Hoewel Mercedes op de baan indruk maakt met sterke tijden van George Russell en Kimi Antonelli, dreigt de juridische strijd het sportieve succes volledig te overschaduwen. De FIA staat nu onder enorme druk om zo snel mogelijk met een definitief besluit te komen.

All very cloak and daggers in the paddock this morning.



Aside from the #F1 commission meeting, we're hearing there is an unofficial meeting of the power unit manufacturers, rather than the full PUAC.



But said meeting won't have Mercedes at the table... — Thomas Maher (@thomasmaheronf1) February 18, 2026

Gerelateerd