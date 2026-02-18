'Mercedes buitenspel gezet bij officieuze bijeenkomst rivalen in Bahrein'
'Mercedes buitenspel gezet bij officieuze bijeenkomst rivalen in Bahrein'
In de paddock van Bahrein heerst deze ochtend een uiterst geheimzinnige sfeer. Terwijl de Formule 1-teams zich voorbereiden op de afsluitende testdagen, vindt er volgens geruchten achter gesloten deuren een cruciaal overleg plaats tussen de motorfabrikanten. Opvallend is echter dat Mercedes, het team dat momenteel onder een vergrootglas ligt vanwege een technisch foefje met de nieuwe krachtbronnen, niet is uitgenodigd aan de onderhandelingstafel.
De spanningen rondom de motoren voor het nieuwe tijdperk bereiken hiermee een kookpunt. De concurrentie is niet te spreken over een maas in de wet die Mercedes zou hebben gevonden met de compressieverhouding van hun krachtbron. Waar de reglementen een maximum van 16:1 voorschrijven, zou Mercedes door thermische expansie op een effectieve verhouding van 18:1 uitkomen zodra de motor op temperatuur is. Dit levert een geschat voordeel op van zo'n 15 pk, wat op de baan kan resulteren in een tijdswinst van enkele tienden per ronde. De rivaliserende fabrikanten proberen nu gezamenlijk een vuist te maken tegen deze interpretatie van de regels.
Maher ziet schimmig schouwspel in Bahrein
Volgens de laatste berichten uit de pitstraat wordt er momenteel hard gewerkt om Mercedes de pas af te snijden nog voordat het seizoen officieel begint. "Het is vanochtend allemaal erg geheimzinnig in de paddock", zo meldt PlanetF1-journalist Thomas Maher. Hij stelt dat er een alternatieve route wordt bewandeld door de overige fabrikanten om tot een oplossing te komen. "Naast de F1 Commission-vergadering horen we dat er een onofficiële bijeenkomst is van de motorfabrikanten, in plaats van de volledige PUAC", aldus Maher. Hierbij is de afwezigheid van de Duitse renstal het meest veelzeggende signaal van de ochtend. "Maar bij die vergadering zal Mercedes niet aan tafel zitten", zo klinkt het. De sfeer in de paddock is door deze politieke spelletjes om te snijden. Hoewel Mercedes op de baan indruk maakt met sterke tijden van George Russell en Kimi Antonelli, dreigt de juridische strijd het sportieve succes volledig te overschaduwen. De FIA staat nu onder enorme druk om zo snel mogelijk met een definitief besluit te komen.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | F1-testweek Bahrein: Ferrari maakt indruk met betrouwbaarheid en rondetijden
- 30 minuten geleden
- 2
'Mercedes buitenspel gezet bij officieuze bijeenkomst rivalen in Bahrein'
- 5 minuten geleden
Herbert: 'Hamilton en Kardashian zouden de Taylor en Travis van de Formule 1 worden'
- 50 minuten geleden
Aston Martin-safety car in Abu Dhabi 2021 te koop aangeboden
- 1 uur geleden
Verstappen wil niet in de spotlights staan: "We poepen allemaal op dezelfde wc"
- 3 uur geleden
Gaat Verstappen na 2026 de F1 verlaten? "Waarom zou je blijven, als je het niet leuk vindt?"
- 3 uur geleden
- 3
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Miljardair laat voor $200 miljoen eigen privécircuit bouwen om tegen vrouw en kinderen te racen
- 14 februari
FIA verklaart aanpassing compressieverhouding: "Anders nog maar twee motorfabrikanten over"
- 15 februari